Zimska pravljica v osrčju Balkana

Dogodivščine z družinskih potovanj ostanejo kot dragoceni spomini na vaše najbližje in o njih se leta in leta pripoveduje z enakim žarom. Na potovanja bomo morali še malce počakati, a to še ne pomeni, da o njih ne moremo sanjariti ter jih preudarno načrtovati. Tudi ukrepov bo enkrat konec in spet bomo lahko potovali – odgovorno, seveda. Takrat bodite s skrbno izbrano potovalno destinacijo pripravljeni. Kdor prej načrtuje, prej potuje! Bodimo optimisti – naj bodo to že zimske počitnice .

Ko bodo razmere dopuščale potovanja, načrtujte nepozaben zimski oddih v Srbiji. Foto: Gettyimages

raziskati in doživeti na različne načine. Tudi z debelo odeto snežno odejo kot v zimski pravljici! Srbija v potovalnem smislu še zdaleč niso le Beograd, ki je pri Slovencih priljubljena izletniška destinacija, zabava na splavih, trubači, temperamentni ljudje in edinstvena kulinarika.Državo je mogoče videti, inna različne načine. Tudi z debelo odeto snežno odejo kot v zimski pravljici!

Raj za ljubitelje zimskih športov

Srbske gore so namreč (tudi) raj za ljubitelje zimskih športov. Tu boste našli vse – od smučanja in deskanja na snegu do nordijskega smučanja. Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen smučar, imajo srbska smučišča nekaj za vsakogar. Smučišča na srbskih gorah imajo brezhibno urejene zimske trase, široke, dobro urejene proge, ki vodijo skozi zelene drevorede in prekrasno divjo naravo planinskih vrhov. Krajše oddihe med smuko si lahko privoščite v restavracijah in kavarnah tik ob progi, svoj aktiven dan pa za piko na i sklenite v enem od priljubljenih velneških in spa centrov. Čarobno in nepozabno doživetje zagotavljajo tudi pobočja z reflektorji za nočno smučanje. Za otroke in popolne začetnike bo dobra izbira smučišč skupaj s potrpežljivimi inštruktorji pomagala zagotoviti, da se bo vaša smučarska pustolovščina čim bolje začela.

Foto: Gettyimages

Srbska smučišča so se razvoja lotila preudarno, strateško, tako na področju nastanitev in ponudbe kot tudi okolice in obstranskih dejavnosti. Najrazvitejša in najbolj priljubljena smučišča v Srbiji so Kopaonik, Tornik na gorski planoti Zlatibor in Stara planina. S svojimi zahtevnimi smučišči, opremljenimi s celotno ponudbo smučarskih naprav, so te gore postale nosilec na zemljevidu Mednarodne smučarske zveze.

Kopaonik denimo postopoma postaja najbolj priljubljeno in največje smučarsko središče na Balkanu. S skoraj 200 sončnimi dnevi, 160 dnevi pod snežno odejo in z okoli 62 km smučarskih prog za alpsko smučanje in tek na smučeh ponuja neizmeren užitek vsem kategorijam smučarjev. Vse proge so povezane s sistemom žičnic z zmogljivostjo več kot 34 tisoč smučarjev na uro.

Foto: Gettyimages

Zlatibor je turistično središče, ki ga turisti obiskujejo vse leto. Smučišče Tornik ima štiri proge, smučarje pa prevažajo šestsedežnica in dve vlečnici. Proge so pokrite s sistemom za umetno zasneževanje. Vsebine so namenjene tudi najmlajšim in ljubiteljem adrenalinskih atrakcij: sankanje na tirih, tubing in panoramski razgledi z žičnico.

Stara planina je s snegom pokrita skoraj pet mesecev na leto, kar pomeni možnost dolge sezone alpskega smučanja. Smučišče ima več kot 13 km urejenih prog različnih težavnostnih stopenj, namenjenih smučarjem vseh kategorij.

Foto: Gettyimages

Poleg nekaj velikih smučarskih središč vam Srbija ponuja tudi manjše, a enako šarmantne kraje za družinske zimske počitnice – Goč, Divčibare, Zlatar in Golija. Poleg vsega, kar zimski športi ponujajo, boste uživali v naravnih lepotah, kulturnozgodovinskih znamenitostih in daleč naokoli znani kuhinji.

Goč Goč je gora v osrednjem delu Srbije, ki vas bo očarala s svojimi položnimi progami, primernimi za začetnike in tudi za izkušene smučarje. Najvišji vrh na gori Goč resda meri le 1127 metrov, a naj vas to ne zavede. Lepote narave se lahko primerjajo s tistimi večjimi gorskimi verigami v Srbiji.

Foto: Turistička organizacija Kraljevo

Goč ponuja raznolika smučišča s številnimi rekreacijskimi možnostmi – od nočnega smučanja do pohodniških poti, športnih igrišč, različnih "animacij" za najmlajše, po katerih si bodo počitnice brez dvoma zapomnili. Starši pa boste dodobra spoznali prednosti svežega srbskega gorskega zraka.

Na Goču je sicer obilo izvirov in bistrih gorskih rek v objemu prečudovitih gozdov, edino jezero na gori, Selište, pa je priljubljena izletniška točka, ki jo radi obiskujejo tako obiskovalci kot domačini. Jezero je vsekakor vredno obiskati zaradi svežega, čistega zraka in očarljivega razgleda na pobočja gore.

Posebej velja omeniti turistično naselje Dobre vode, v bližini Goča pa je tudi Vrnjačka Banja – eno najbolj obiskanih srbskih zdravilišč, kjer lahko uživate v velneških in spa programih, se kopate v mineralnih bazenih ali uživate v lagodnem sprehodu po promenadi. Na Goču in v okolici so tudi številni kulturno-zgodovinski spomeniki. Najbolj zanimivo med njimi je zagotovo rimsko pokopališče. V bližini so samostani ter ostanki srednjeveškega mesta Koznik. Regija je sicer znana tudi po svojih unikatnih vinskih kleteh s tradicionalnimi srbskimi vini. V bližini Goča je tudi več etno vasic, kjer lahko poskusite sir, kajmak in druge kulinarične dobrote, po katerih slovi ta regija.

Divčibare Tudi turistično središče Divčibare na gori Maljen je idealno za aktiven oddih in ljubitelje smučanja. Divčibare imajo dve smučarski progi, v bližini pa je tudi Valjevo, mesto z bogato zgodovino, kulturo in tradicijo.

Foto:Miroslav Jeremić

Znamenito turistično letovišče Divčibare leži na nadmorski višini 980 metrov. Ta gorska oaza je od Beograda oddaljena manj kot dve uri vožnje in je zaradi blagega in prijetnega zraka pod vplivom ugodne geografske lege priljubljena izletniška točka za družinske počitnice. Obiskovalci centra lahko v zimski čarovniji smučanja, sankanja in nordijskega teka uživajo štiri mesece na leto. V samem središču letovišča je smučišče, ki je namenjeno naprednejšim smučarjem, njegova atrakcija pa je prekrasen pogled na gorske verige zahodne Srbije. Tudi nočna smuka je tukaj posebno doživetje, saj je smučišče osvetljeno od vrha do cilja. V bližini lahko sicer najdete manjša smučišča, idealna za začetnike. Organizirane so tudi šole smučanja.

Ugodno podnebje in odsotnost vetra pa ljubitelje narave, pohodnike in kolesarje v neokrnjeno naravo sicer vabita čez vse leto. Po planoti vodijo unikatne planinske poti, ki jih lahko prehodite tudi v lažjih čevljih in z majhnimi otroki, do tistih zahtevnejših, ki vodijo na najzanimivejše vrhove tega gorskega dragulja.

Gora Maljen je sicer prepredena s številnimi čudovitimi potoki in izviri. Nedaleč od Divčibare je veliko samostanov, v bližini Divčibare je tudi eden najlepših slapov v Srbiji, Taorska vrela. Če se boste odločili za obisk Divčibare, vam vsekakor predlagamo, da obiščete bližnje mesto Valjevo. Lahko se sprehodite po starem mestnem jedru, obiščete narodni muzej in številne umetniške galerije. Če želite na oddihu doživeti kaj novega, predlagamo obisk ene od bližnjih vasi, kjer boste okusili čare, ki jih prinaša življenje v sožitju z naravo. Na svežem gorskem zraku lahko uživate v naravni, ekološko pridelani hrani, okusite lokalno žganje, v toplejšem delu leta pa uživate v sprehodih po nasadih malin in sliv. Divčibare vse leto sicer gostijo različne kulturne in športne prireditve.

Zlatar Tudi na gori Zlatar v zahodnem delu Srbije obiskovalce pozimi pričakujejo urejene proge za alpsko smučanje, opremljene z žičnicami, ki so prilagojene vsem smučarjem. Posebna atrakcija tega področja je sicer kanjon reke Uvac, v katerem živi največja ptica v Srbiji, edinstvena vrsta v tem delu Evrope – beloglavi orel.

Foto: Turistička organizacija Zlatar

Zlatar v zadnjih letih doživlja vse večji turistični razcvet tako glede števila obiskovalcev kot tudi naložb v infrastrukturo. Zaradi edinstvene mešanice sredozemskega in alpskega podnebja se gora ponaša z obilo sonca in svežim gorskim zrakom. V zimskih mesecih Zlatar privablja obiskovalce s svojimi urejenimi alpskimi smučišči, opremljenimi z najsodobnejšimi vlečnicami in primernimi za smučarje vseh spretnosti. Glavno smučišče je dolgo več kot kilometer in je po celotni dolžini opremljeno z napravami za umetni sneg, svoje pa doda tudi edinstvena nočna smuka.

Čez vse leto je sicer Zlatar zaradi prijetnega podnebja, slikovitega rastlinja in pristnih razglednih točk, ki jih prepletajo reke Lim, Uvac in Bistrica, nujna potovalna destinacija tako za tiste, ki želijo dopustovati v naravi, kot za tiste, ki iščejo športne in rekreacijske počitnice.

Zlatar je poleg bujnega rastlinskega sveta in osupljivih razgledov s planote znan tudi po številnih rekah in jezerih, ki ga obkrožajo. Ponaša se s kar štirimi umetnimi jezeri, ki so kljub temu, da jih je ustvaril človek, primerljiva z najbolj pristno naravo. Nedaleč od gore Zlatar leži kanjon reke Uvac, življenjski prostor ptice, značilne za ta del Evrope – beloglavega jastreba. Kanjon reke Uvac zaradi svojih zanimivih pokrajin, kristalno čiste vode, bogate z ribami, privablja ribiče, pustolovce, ljubitelje narave in fototurizma.

Poleti lahko goro raziščete peš po eni od številnih pohodniških poti, ki vas bodo popeljale skozi jelke in smrekove gozdove do skritih kotičkov gore. Najamete lahko tudi kolo in se peljete po eni od kolesarskih poti. Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji adrenalinskih parkov, raftinga in vodnih športov, v okolici je tudi pestra ponudba zdravilišč z mineralno vodo. Pestra je tudi kulturno-zgodovinska ponudba. Kot zanimivost: v Prijepolju lahko obiščete športni muzej Vladeta Divca, svetovno znanega srbskega košarkarja.

Golija Park narave Golija, rezervat biosfere pod zaščito Unesca, je znan po blagi pokrajini z bogatimi in skoraj nedotaknjenimi gozdovi. Del parka je tudi gora Golija z vedno dobro pripravljenimi smučarskimi progami in obilo snega, ki se lahko obdrži do junija. Ko vas bo smučanje utrudilo, v kraju Ivanjica obiščite "staro čaršijo".

Foto: Dragan Bosnić

Golija je ena najlepših in najbolj gozdnatih gora v Srbiji. Zaradi izjemno dobro ohranjenih naravnih in kulturnih danosti je uvrščena na Unescov seznam rezerv biosfere. Pozimi obiskovalci radi smučajo po lepo urejenih pobočjih Golije, ki so odeti v debelo snežno odejo, hkrati pa imajo tudi lahek dostop do sodobnih in vzdrževanih žičnic.

Prijetna in topla poletja pa so idealna za planinarjenje. Golija je polna dobro označenih pohodniških poti, veliko je tudi zahtevnejših, ki jih priporočamo predvsem tistim z dobro kondicijsko pripravljenostjo. Lahko pa se odločite tudi za nežen sprehod po urejeni Poti zdravja, ki je priporočljiva vsem, ne glede na fizično pripravljenost, starost ali vitalnost. Ena najlepših dogodivščin za otroke in odrasle je celodnevni sprehod po gostih golijskih gozdovih, kjer lahko obiskovalci nabirajo gozdne jagode in borovnice ter naletijo na divje konje, ki se prosto sprehajajo po zelenih pašnikih. Zaradi ugodnega vetra je Golija tudi vrhunska lokacija za navdušence nad jadralnim padalstvom.

Med bivanjem na Goliji vas bo obkrožalo skoraj tisoč različnih rastlinskih in živalskih vrst ter reke in jezera. Omenimo le Nebeško solzo in jezero Tičar, znano tudi kot Dajičko jezero, ki privablja obiskovalce s svojo svojevrstno trikotno obliko in velikimi razlikami med vodostaji v času suše in deževnih mesecev. Tudi Golija je bogata s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi, tako na gori kot v njeni bližini.