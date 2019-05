Žalostni prizori iz tropskega raja: nekoč najlepše plaže prekrite s plastiko #video

Bele peščene plaže, ki so veljale za ene najlepših na svetu, so prekrite s tonami plastičnih odpadkov.

Inštitut za raziskovanje morja in Antarktike (IMAS) na Univerzi v Tasmaniji je pred kratkim objavil šokantne posnetke s Kokosovih otokov v Indijskem oceanu. Plaže tega tropskega raja so namreč prekrite s kupi plastenk, zamaškov, slamic, natikačev in drugih plastičnih odpadkov, ki jih je naplavilo morje.

Onesnaženje na Kokosovih otokih:

Kokosovi oziroma Keelingovi otoki so avstralsko ozemlje, sestavlja jih 27 koralnih otokov, med katerimi sta le dva naseljena. Odročni otoki ležijo na približno pol poti med Avstralijo in Šrilanko in so jih dolgo opisovali kot "zadnji neokrnjeni avstralski raj". Zdaj to ne velja več.

"Kokosovi otoki se dobesedno utapljajo v plastiki, kar je resnično žalostno glede na to, kako zelo odročni so," je ob skrb vzbujajočem odkritju dejala dr. Jennifer Lavers, ki na omenjenem inštitutu vodi raziskave onesnaženosti morja s plastiko.

"Na otokih živi le okoli 600 ljudi, najbližji večji kraj je tisoč kilometrov stran, kljub temu pa so plaže prekrite s plastičnimi odpadki. To so predvsem plaže ob glavnih morskih tokovih, ki prinašajo neverjetne količine plastike," je pojasnila.

Foto: zajem zaslona/YouTube

Ocenili so, da je na plažah Kokosovih otokov okoli 414 milijonov kosov plastičnih odpadkov oziroma več kot 230 ton plastike. "Velika večina teh odpadkov predstavlja plastične predmete za enkratno uporabo," je poudarila Jennifer Lavers, "zato je to tudi odlična priložnost, da v teh odpadkih vidimo sebe in se zamislimo, ali se lahko v vsakodnevnem življenju odpovemo vsaj eni vrsti plastike za enkratno uporabo."

Foto: zajem zaslona/YouTube

Tasmanski inštitut je pozornost javnosti sicer pritegnil že pred dvema letoma - takrat so objavili posnetke z otoka Henderson v južnem Pacifiku. Čeprav gre za enega najbolj odročnih krajev na svetu, so na njegovih obalah odkrili ogromne količine plastičnih odpadkov, med katerimi je prevladovala zavržena oprema z ribiških ladij.

Onesnaženje na otoku Henderson:

"Prav ti oddaljeni otoki nam najbolje prikažejo obseg onesnaženosti s plastiko," je poudarila dr. Lavers, "omogočajo nam, da vidimo, kakšne količine odpadkov krožijo po zemeljski obli."

