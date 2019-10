Zakaj v tej občini vsakemu novorojenčku podarijo sadiko jablane?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kozjem kraljujejo veličastne, več kot sto let stare jablane. Te na obisk vabijo vse, ki radi zagrizejo v sočna jabolka starih sort, ki so pridelana ekološko. Jablane, ki uspevajo v značilnih travniških sadovnjakih, so namreč odporne na škodljivce, zato tamkajšnjim kmetom ni treba uporabljati pesticidov.

Kozje je majhna občina, ki leži v samem srcu Kozjanskega parka. V parku prevladuje listnati gozd, to je pa tudi dom številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Zato je v času, ko se svet bojuje proti onesnaževanju in uničevanju okolja, toliko bolj pomembno, da ta naravni raj ohranimo.

Prav zato v Kozjem spodbujajo zasaditev starih jablan in staršem, ki se jim rodi otrok, poleg denarne spodbude podarijo sadiko stare sorte jablane. In, kako poetično, drevo bo prvič obilno obrodilo takrat, ko bo otrok dopolnil 18 let.

Grad Podsreda

Sicer pa je Kozje pravi skriti biser Slovenije, tam vas mogočni grad Podsreda vabi, da na grajskem dvorišču prisluhnete tišini. Da je tam prijetno živeti, priča tudi zgodba belgijske družine, ki je prav v Podsredi našla svoj raj, tam prenovila staro gostilno in ji z belgijskimi pivi vdahnila nekaj mednarodnega duha.

