Zagrebška zimska čarovnija

Pozimi vsi radi zlezemo pod odejico in preživljamo hladne dneve v toploti svojega doma. Vendar je za Zagrebčane prav tako naravna in nepogrešljiva potreba narediti krog po mestu in uživati v zimskem vzdušju na ulicah in trgih .

Tisoče luči, pisani okraski in primerna glasbena podlaga vzbujajo vzdušje in podijo vse negativne misli, ne le v prazničnem času. S koncerti, umetniškimi inštalacijami in številnimi drugimi dogodki na odprtem so dolgi zimski meseci bolj prijetni. Navsezadnje so tukaj tudi živopisne ulične stojnice s toplim čajem, aromatičnim kuhanim vinom in žganji, pečenimi kostanji ali klobasami, ki pogrejejo telo.

Za konkretnejšo pogostitev je tu sezonski jedilnik, da nas tolaži in razvaja z domačimi jedmi kot so fižol z zeljem ali repo, krvavice in "buncek" (krača) s praženim krompirjem, sarma, štruklji, cmoki ali cesarski praženec. Tekoča vprašanja rešuje modra portugalka, mlado vino plešiviških vinogradov in zvesti spremljevalec zimske kuhinje, vsako leto pa so vedno bolj zanimive sezonske pive malih zagrebških kraft pivovarn.

Popoln načrt za zimski sprehod je odvisen od trenutnega počutja in interesa, vendar vsakdo najde nekaj zase. Ilica in Donji grad ponujata največ živahnosti in akcije, saj sem ljudje prihajajo zaradi druženja, razvedrila in dobrih nakupov. Zrinjevac in bližnji parki Donjega grada so elegantno osvetljeni in zapeljivo romantični, za posebno doživetje pa lahko naročite vožnjo s starinsko kočijo.

Foto: Julien Duval Tudi sicer mirnejši Gornji grad ima v tem letnem času poseben sijaj in vabi sprehajalce v iskanju počasnejšega ritma, vendar tudi malce bolj mističnega vzdušja nekaterih preteklih časov. Razgled s Strossmayerjeve promenade na svetlikajoči se Zagreb na predvečer je najlepša zimska razglednica. Tudi kakšna bela snežinka v zraku bi naredila popolno vzdušje. Četudi v mestu ni snežne odeje, je tu vedno Medvednica, Zagrebačka gora, katere pobeljeni vrh vabi rekreativce, željne pravih zimskih radosti na svežem zraku.

Gozdnata pobočja Medvednice so polna skritih in osamljenih parkov, v katerih obiskovalci imajo intimen stik z naravo. Cmrok je priljubljeno letovišče in najbolj znano smučišče v Zagrebu. Je hrib, na katerem so nekoč potekali prvi smučarski tečaji. Smučarji danes odhajajo na vrh Medvednice, urejeno smučišče s stezami, dolgimi okoli 4 km, posebna atrakcija pa je nočno smučanje.

Foto: Julien Duval Mogoče ni veliko, vendar se le malokatera prestolnica lahko pohvali s smučiščem v zaledju, na katerem so trenirali olimpijski prvaki ter z eno najbolj gledanih dirk Svetovnega pokala v smučanju.

Planinske poti so tudi pozimi polne izletnikov, planinske koče pa so s tradicionalno hrano priljubljena zbirališča na koncu vsake pustolovščine. Zagrebška zimska turneja lahko postane idiličen sprehod po belih gozdnih poteh visoko nad vsem, konča pa z nepozabnim doživetjem sredi blišča mestnega središča. V takšni ponudbi možnosti bo najhladnejši letni čas lahko postal čas najtoplejših vtisov.

