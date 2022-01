Z rezervacijo do 31. januarja si zagotovite najnižje cene in počitnice povsem po svojem okusu

Oglasno sporočilo

Tadej Berlič, vodja produkcije v agenciji Sonček Tadej Berlič, vodja produkcije v agenciji Sonček:

Pred obdobjem covida je bil januar po prihodkih naš najuspešnejši mesec. Slovenci so prepoznali prednost First Minute počitnic. Če je bilo še pred desetimi ali 15 leti "moderno" rezervirati v zadnjem trenutku in tako prihraniti, so ljudje pozneje spoznali, da ima takšna rezervacija tudi veliko pomanjkljivosti. Znižane so samo tiste kapacitete, ki ne gredo dobro v prodajo, dobesedno tisto, kar je ostalo. Razen tega je takšna ponudba zelo razpršena – po soba ali dve v vsakem hotelu, zato je po Last Minute akciji težko nastaniti družine ali večje družbe.

Torej bi lahko rekli, da so potniki, ki rezervirajo po First Minute ponudbi, v očeh hotelirja bolj cenjeni?

Tadej Berlič: Res je. Lahko bi rekli, da je to njihova idealna stranka – premišljen človek, ki si želi prav določen hotel, konkreten tip sobe, zvesti gost, ki bo že odplačal večino počitnic do poletja in bo zato tudi dober zunajpenzionski potrošnik. Po naših izkušnjah je v hotelih za te ljudi najbolje poskrbljeno. Ne nazadnje je treba vedeti, da turistične agencije, ki zakupimo sobe v hotelih, tja že pozimi nakažemo veliko predujmov, kar omogoča hotelirju preživeti mrtve mesece in zagnati hotel. To so zanje res zlate stranke.

Pa vendar – časi so precej nestabilni. Ne ve se, kaj bo čez mesec, dva … Človek je morda januarja še v strahu glede razmer poleti. Skrbi ga glede odpovedi, morda celo glede tega, da bo dolgo čakal na povračilo svojega denarja. Zakaj bi tvegal in rezerviral že januarja?

Tadej Berlič: Pravzaprav je najboljši odgovor na to dejstvo, da smo v preteklih dveh letih že imeli dve "normalni" poletji. Pa vendar razumemo pomisleke ljudi, zato smo organizatorji potovanj v navezi s hotelirji, prevozniki in zavarovalnicami našli do potnika prijazne rešitve. Razen garancije cene v Sončku omogočamo vračilo denarja brez navedbe vzroka odpovedi do 14 dni pred odhodom. Vse, kar morajo za to storiti, je doplačati t. i. Flex tarifo. Gre za znesek pet evrov na osebo, kar je res minimalno doplačilo.

In kaj bodo letošnje "vroče žemljice"?

Tadej Berlič: Prva vroča žemljica je zagotovo termin 31. januar – do takrat namreč veljajo največji popusti. Razen tega ponujamo dodatne gotovinske popuste. Tudi popusti za otroke se kasneje v marsikaterem hotelu znižajo. Hrvaška ostaja "naše morje", kakovost storitev tam se vsako leto dvigne in je vedno bolj ob boku sredozemskim ali jih celo presega. Na Jadranu je kar nekaj hotelov, ki vam s svojo ureditvijo in konceptom vzamejo sapo. Prednost First Minute ponudb so tudi hoteli z brezplačnim bivanjem za otroka do 12 ali celo več let. V izbranih hotelih v Istri in Dalmaciji bivata brezplačno tudi dva otroka. Bogata je tudi ponudba v najbolj iskanih krajih Slovencev: Poreč, Rabac, Zadar z okolico, Vodice, Biograd ter na otokih Krk, Lošinj, Pag, Brač in Korčula. Organiziramo tudi avtobusne prevoze v Dalmacijo. Vse več je povpraševanja po all inclusive ponudbi in ta se tudi na Hrvaškem širi in izboljšuje. Predvsem družine rade letujejo v all inclusive hotelih, saj to pomeni dopust "brez denarnice" – večino dopusta odplačajo na obroke že pred odhodom, tam pa ne porabijo več veliko. Zanimiva in po meri sodobnega dopustnika je novost nekaterih hotelov, pojav "brunchev". Gre za bogate zajtrke do 13. ure, popoldne pa postrežejo lažje jedi in prigrizke. Nekateri so namreč radi zvečer brez hrane, drugi pa preživijo večer zunaj hotela in večerjajo tam.

Kaj pa najem apartmajev?

Tadej Berlič: Že vrsto let so priljubljene mobilne hiške in še vedno vsako leto postavijo vrsto novih. Tu so še številna apartmajska naselja, v katerih je velika ponudba športnih aktivnosti in animacije. Sicer pa na naši spletni strani najdete iskalnik s 30 tisoč zasebnimi apartmaji na Jadranu. Tam si lahko prav vsak najde kaj zase.

Kako pa je s ponudbo na turistične bone, jo še imate?

Tadej Berlič: Vsekakor. Zagotovo se bo zaradi podaljšanih turističnih bonov do konca junija še tretjo sezono veliko vrtelo okoli ponudb v Sloveniji. Tudi na tem področju smo odlično pripravljeni, saj smo že prej veljali za agencijo, ki največ slovenskih gostov pripelje v naše hotele.

Torej zgodnja rezervacija da ali ne?

Tadej Berlič: Kasneje ljudje običajno obžalujejo, da niso rezervirali že januarja – tako zaradi cen kot zaradi izbire. Pa konec koncev ponujamo tudi obročno odplačevanje in do poletja bodo počitnice že v veliki meri odplačane. Razen tega lahko ob doplačani Flex tarifi svojo odločitev kasneje še spremenite – govorimo torej o fleksibilni rezervaciji. Torej zgodnja rezervacija vsekakor da.

Naročnik oglasnega sporočila je TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.