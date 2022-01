Pripravljeni na poletno sezono v Sredozemlju

Oglasno sporočilo

V agenciji Sonček se najbolj izplača rezervirati poletne počitnice do 31. januarja – pripravili so tudi odlične pogoje v primeru odpovedi.

O tem, kako se turistične agencije pripravljajo na poletje, kako so se prilagodile novim razmeram in kaj pričakujejo, da bo letos najbolj iskano, smo govorili z Natašo Jeza Kotnik, vodjo marketinga pri Turistični agenciji Sonček.

Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga pri Turistični agenciji Sonček

Slovenci smo že zelo željni počitnic in normalnosti. Zdaj sta za nami že dve poletni sezoni v covidni krizi in predvidevamo, da se bo poleti dalo dokaj normalno potovati in počitnikovati. Kako se na to pripravljate turistične agencije?

Nataša Jeza Kotnik: Res je, obe poletji, tako 2020 kot 2021, smo precej normalno potovali – kljub nepredvidljivi pomladi pred tem. Čeprav je veliko Slovencev izkoristilo turistične bone in so dopustovali v Sloveniji, so ljubitelji sredozemskih počitnic večinoma ostali zvesti svojim destinacijam. Pri Slovencih je to vsekakor Grčija , kamor bo tudi to sezono poletelo največ čarterjev. S poletom iz Ljubljane lahko namreč izbirate kar med 25 otoki. Ob bolj raziskovalnih počitnicah v Grčiji pa so na voljo ležernejše all inclusive počitnice v Turčiji ali Egiptu, ki jih najpogosteje izberejo družine.

Pa vendar – ali so se ljudje ponovno pripravljeni odločati prej, torej že januarja, v času first minute ponudb? Jih bo morda večina čakala na odločitev tik pred zdajci?

Nataša Jeza Kotnik: Pred obdobjem covida je največ Slovencev rezerviralo svoje počitnice prav januarja, še več kot na primer junija. Prepoznali so namreč prednost first minute ponudb . Pravzaprav so na voljo najboljše cene, kapacitete so še proste in gost lahko izbere počitnice po svojih potrebah.

Na primer štiričlanski družini z deset- in sedemletnim otrokom ni treba v dve ločeni sobi, ampak jih nastanimo v družinsko sobo. Teh sob v hotelih, kot vemo, ni veliko in junija je to "misija nemogoče".

Enako velja za druge želje potnikov – točno določen hotel ali soba, oddaljenost od plaže ipd. Vedeti je treba, da tik pred zdajci dobite to, kar ostane. To pomeni, da so tudi kapacitete v akcijah precej razdrobljene in je včasih nemogoče po neki akciji nastaniti vso družino ali družbo v isti hotel. Januarja teh težav ne poznamo. Ne pozabimo pa tudi, da vam za zgodnjo rezervacijo agencija jamči povračilo denarja, če bi bil isti aranžma kdaj kasneje še bolj znižan.

Kaj je v ponudbi oz. poslovanju turističnih agencij drugače kot pred dvema letoma?

Nataša Jeza Kotnik: Predvsem smo se morali prilagoditi pomislekom potnikov, ali rezervirati že tako zgodaj, ko pa je pred nami nepredvidljivo obdobje. Po dogovoru s hotelirji, prevozniki in zavarovalnicami nam je zato uspelo zagotoviti večjo fleksibilnost glede odpovedi aranžmajev in varnosti na poti.

V Sončku ponujamo Flex tarifo , kjer si ob res minimalnem doplačilu zagotovite možnost odpovedi rezervacije in povračila denarja brez navedbe vzroka. To je velikanska prednost glede na prejšnja leta, ko smo imeli le zavarovanje odpovedi v primeru višje sile. Tudi drugi evropski organizatorji, katerih aranžmaje prodajamo, so našli podobne rešitve. Tudi zavarovalnice so prilagodile svoje pogoje novim razmeram. Za morebitno okužbo na počitnicah, predpisane karantene in podobne neprijetnosti se je mogoče zavarovati.

Ali so se zaradi razmer spremenile tudi navade potnikov? Po čem najbolj sprašujejo, ko gre za poletje v Sredozemlju?

Nataša Jeza Kotnik: Ugotavljamo, da se na nas obrnejo tudi izkušeni popotniki, ki so prej počitnice načrtovali sami, plačevali prek spleta – tudi letalske vozovnice. Prav pri teh se je dogajalo, da so prek številnih spletnih posrednikov težko prišli do denarja neizkoriščenih vozovnic ali pa sploh niso. Ob tem, da je potovanje prek turističnih agencij bolj varno, smo za vas izbrali tudi najboljše partnerje, ko gre za zavarovanja. To je v zadnjih dveh letih pri rezervaciji počitnic postala pomembna postavka. Sicer pa opažamo, da namerava še več gostov ostati v hotelih in iščejo resorte z veliko športne infrastrukture, tobogani, animacijo za otroke …

Zato je tudi povpraševanje po all inclusive počitnicah večje. Letos tako pričakujemo še več povpraševanja po počitnicah v Turčiji , ki ji rečemo kar zibelka all inclusive počitnic. Veseli smo dodatnega posebnega letala iz Ljubljane, na katerem lahko gostom zagotovimo res odlične pogoje, še posebej tistim, ki rezervirajo že do 31. januarja.

Za konec – kaj bi torej svetovali povprečni slovenski družini za letošnje poletje?

Nataša Jeza Kotnik: Vsekakor bi svetovala rezervacijo do konca januarja in dobro turistično zavarovanje, kot je npr. Top zavarovanje Evropske zavarovalnice s kar 17 kritji. Ker imam tudi sama šoloobvezna otroka, vem, da dobim največ za svoj denar prav v Turčiji. Do dopusta takšna družina počitnice morda celo že poplača, tam pa dejansko ne zapravi skoraj nič več. Torej bo konec počitnic še priložnost, da obiščejo katerega od slovenskih biserov – vedno navijam za takšne kombinacije.

No, če še niso izkoristili vseh turističnih bonov, pa jih tudi počitnice v Sloveniji ne bodo stale veliko. Seveda tudi turistične bone sprejemamo v Sončku – še do konca junija.

Naročnik oglasnega sporočila je TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.