Z M holidays na nepozabno počitniško doživetje za otroke in starše v Terme 3000 MORAVSKE TOPLICE

Oglasno sporočilo

Juhuhu, še je čas za najbolj zabavne in nepozabne počitnice za otroke in starše, o katerih boste otroci lahko pripovedovali prijateljem iz šolskih klopi, starši pa sodelavcem ob jutranji kavi, ki bo prvi delovni dan kar prehitro minila.

Tisti čas v letu je, ko družina pobegne daleč stran od skrbi in obveznosti, nekam, kjer čas teče počasneje. Vabimo vas v Prekmurje! Svet brezčasne panonske ravnice in gričevnatega Goričkega vas bo očaral in navdušil. Pravijo, da kdor enkrat obišče Prekmurje, se bo vedno znova vračal. Tako kot štorklje, ki se vračajo vsako pomlad.

Štrkastično poletje v Termah 3000

V Termah 3000 Moravske Toplice vas čaka štrkastično poletje in najbolj nepozabno doživetje za otroke in starše! V Termah 3000 Moravske Toplice je namreč doma Štrk Vili, izjemno netipičen predstavnik štrkov, ki se navdušuje nad plesom, risanjem in mega družabnimi igrami, nad raziskovanjem vesolja in prekmurske tradicije ter nad lokalno kulinariko (predvsem čokolado in bučnim oljem), njegovi največji prijatelji pa so otroci vseh starosti in vsi mladi po srcu.

Štrk Vili pravi, da so naravne, kulturne in druge znamenitosti Prekmurja najlepše turistične atrakcije na svetu. In mi mu verjamemo, saj je med drugim že obiskal Eifflov stolp v Parizu, Kip svobode v New Yorku, Kolosej v Rimu, Kitajski zid in Benetke. Zagotavlja, da je v Prekmurju boljše pivo kot na Oktoberfestu ter da so zvezde veliko svetlejše kot na morju. Glede na to, da je njegova osnovna naloga biti zabavljač, je iz čisto poslovnih vzgibov obiskal tudi že vse Disneyjeve zabaviščne parke. In nikjer ni tako zabavno kot v Prekmurju, pravi. Mi mu verjamemo!

Zato vas znova vabimo, da obiščete Terme 3000 Moravske Toplice in tam preživite najbolj štrkastične poletne družinske počitnice!

Za vas smo v M holidays pripravili posebni ponudbi počitnic v Termah 3000 Moravske Toplice, za bivanja do 25. 8. 2019, in sicer v Hotelu Ajda 4* in naselju novih lesenih hišk Prekmurska vas Ajda 4*. Imetniki Pika kartice boste ob rezervaciji deležni še dodatnih ugodnosti. Več informacij o ponudbah in dodatnih ugodnostih ter rezervacije v vseh poslovalnicah M holidays in na spletni strani M holidays. Ne pozabite na svojo Piko kartico!

Naročnik oglasnega sporočila je Kompas.