Washington Post: Ljubljana je kot Amsterdam

V prispevku na primer ugledni ameriški časnik omenja, da je turistični obisk španske Barcelona ogromen, po drugi strani pa je premajhen v Sevilli, ki ima prav tako bogato ponudbo. V Italiji namesto Benetk priporoča Verono, na Hrvaškem namesto Dubrovnika Rovinj, namesto perujskega Machu Pichuja pa skoraj identične inkovske ruševine na vrhu gore Choquequirao.

Države tudi pomeša, tako na primer romarsko pot v Španiji in na Škotskem, naravo v Islandiji in Kanadi ter kot v primeru Slovenije in Nizozemske mesti Amsterdam in Ljubljano, ki jo je prikazal s fotografijami meglene Ljubljanice v Trnovem, sončnega Prešernovega trga in Zmajskega mostu.

Ljubljana bolj zelena kot rdeča

"Amsterdam definirajo tulipani, kolesa in vodne poti, ampak enako velja za Ljubljano. Slovenska prestolnica ima številne enake lastnosti kot zahodni sosed. Na primer arboretum Volčji potok z aprilskimi razstavami tulipanov, programom delitve in najemanja koles ter več kot 5450 kolesarskimi potmi ter reko Ljubljanico, ki se vije skozi močvirje v središču mesta," med drugim piše časopis.

Dodaja, da je Ljubljana bolj zelena kot rdeča in omenja, da je od Evropske komisije leta 2016 dobila naziv Zelena prestolnica Evrope, ki ga Amsterdam še ni dobil. Obiskovalci lahko dihajo svež zrak med prevozom z brezplačnimi električnimi kavalirji ter v največjem mestnem parku Tivoli. Prispevek omenja tudi ljubljansko tržnico, pekarno in ljubljansko torto, ki menda poveže sestavine iz raznih delov Slovenije.