Super promocija za Ljubljano: "brkači" izbrani za naj kolesarsko turo v Evropi

V decembrski izdaji britanske popotniške revije easyJet Traveller, ki izhaja pod okriljem letalske družbe easyJet, so razglasili 12 alternativnih popotniških vrhuncev tega leta. Svoj pečat je med popotniki pustila tudi Slovenija. Za najboljšo kolesarsko turo v Evropi so namreč izbrali Brko turo, ki vas v družbi treh slavnih Slovencev popelje po izbranih kotičkih Ljubljane.

Gre za kolesarsko turo po kotičkih slovenske metropole, po katerih vas popeljejo trije vodniki, ki se predstavljajo kot Arhitekt, Pisatelj in Slikar, predstavljajo pa slovitega arhitekta Jožeta Plečnika, pisatelja Ivana Cankarja in slikarja Riharda Jakopiča.

Brko tura (Moustache tour) ponuja "vzdušje prave retro brivnice s skoki v Arhitektovo vizionarsko sobo, Pisateljevo najljubšo gostilno in Slikarjevo nacionalno galerijo," je zapisano na spletni strani VisitLjubljana, kjer turo promovirajo.



Brko turo, ki traja tri ure in pol, stane pa 45 evrov, izvajajo v obdobju od 1. aprila do 30. septembra, in sicer vsak petek ob 15. uri.

Cena vključuje vodenje, izposojo kolesa, kratke obiske Križank, Brivnice, Plečnikove hiše, Narodne galerije, Cankarjeve sobe na Rožniku in ateljeja MGLC, kos potice, Pisateljevo kavo ali čaj in brkato presenečenje.

Brko tura je bila za najboljšo kolesarsko turo v Evropi izbrana v okviru natečaja britanske popotniške revije easyJet, ki je izbrala 12 alternativnih popotniških vrhuncev leta.

Med drugim so izbrali še najboljše javno stranišče (Strait Street na Malti), najboljši hotel za pridobivanje všečkov na Instagramu (Paradiso San Antonio hotel na Ibici), najboljši bazen z razgledom (hotel Miramonti Merano v Italiji), najboljšo mačjo kavarno (Maison de Moggy na Škotskem), najboljšo sobo pobega (The Crystal Maze v Angliji) in druge.