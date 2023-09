Vsak teden v Malago z letalom iz Zagreba

Oglasno sporočilo

Kaj ko bi to jesen in zimo počitnikovali v Španiji? A ne na Kanarskih ali Balearskih otokih, prav tako ne v Barceloni ali Valencii, tokrat potujemo v Malago, drugo največje mesto Andaluzije, kjer domujejo sonce, morje, flamenko in sangrija.

Andaluzija je druga največja avtonomna skupnost v Španiji, ki se razteza po vsem južnem delu države. Na zahodu njena obala sega vse do Atlantskega oceana, drugod jo objema toplo Sredozemsko morje. Tako ne čudi, da so letovišča v tem delu Španije privlačna vse leto, saj ugodno sredozemsko podnebje in bližina Afrike skrbita, da pol leta vlada poletje, drugo polovico pa krasi pomlad.

Foto: Shutterstock

Največje in najbolj znano turistično središče tega dela Španije je Costa del Sol oziroma Sončna obala, ki je več kot 300 dni na leto obsijana s soncem in tako pravi magnet za vse počitnic željne popotnike. Pohvali se lahko z več letovišči, slovenskim počitnikarjem pa je to jesen in zimo najbolj dosegljiva čudovita Malaga.

Nekoč je Malaga veljala za mesto zabave, danes pa slovi kot moderno andaluzijsko počitniško središče, ki združuje čudovite peščene plaže, izvrstno kulinariko in veliko možnosti za raziskovanje. Plaže v Malagi so znane po čudovitem zlatorjavem pesku in neskončni modrini morja, ki prepriča še tako zahtevne počitnikarje. In če k temu dodamo pestro ponudbo hotelov z bazeni in bogatim wellness programom, dobimo popolne jesenske in zimske počitnice na španski Sončni obali.

Malaga je vsekakor mesto z dušo. To boste dojeli že na sprehodu po znameniti ulici Calle Marques de Larios do katedrale in naprej v židovsko četrt, pa vse do rojstne hiše Pabla Picassa. Slavni umetnik je pustil velik pečat v mestu, o čemer pričajo dela, razstavljena v muzeju Pabla Picassa, ki so prava paša za oči. V Malagi se vsekakor velja povzpeti tudi do gradu Gibralfaro, ki stoji na 130 metrov visokem hribu in velja za največjo mestno znamenitost, še prej pa se ustaviti ob vznožju griča in si ogledati najbolje ohranjeno mavrsko palačno utrdbo v Španiji Alcazaba.

Foto: Shutterstock

Torremolinos: popolna kombinacija sprostitve, zgodovine in zabave

Le 15 minut stran najdete še eno izjemno privlačno počitniško letovišče Torremolinos, počitniški raj s številnimi hoteli in kilometri čudovitih peščenih plaž, okrašenimi z bari, restavracijami, klubi in trgovinicami s spominki. Čez dan lahko uživate v morskih radostih in se preizkusite v različnih vodnih športih, zvečer pa se z družino odpravite na sladoled, z družbo zaplešete v kateri od diskotek, obiščete večer salse in bachate ali si privoščite romantičen sprehod v dvoje. Ker je Torremolinos znan kot zelo liberalno mesto, so redno na sporedu tudi "drag showi", ki so prava paša za oči.

Foto: Počitnice.si

Popolne počitnice v Malagi lahko v mestu Torremolinos dopolnite z obiskom starega mestnega jedra. Sprehodite se po ulici Calle San Miguel do stolpa Torre de Pimentel, po katerem je mesto dobilo ime. Vsekakor si velja ogledati še Casa de los Navajas, vilo v španskem dekorativnem slogu neo-mudejar, ter se sprehoditi skozi Parque de la Bateria, ki je z umetnim jezerom, razglednim stolpom in fontanami prava oaza sredi mesta. Nepozabna izkušnja bo tudi botanični vrt Molino de Inca, ki obsega 40 tisoč kvadratnih metrov in se lahko pohvali s prenovljenim mlinom, številnimi jezeri in ribniki, štirimi razglednimi točkami ter japonskim vrtom.

Družine vsekakor ne smete izpustiti obiska vodnega parka Aqualand Torremolinos, ene najbolj priljubljenih atrakcij mesta, ki ponuja zabavo za vse generacije, ter tematskega parka Crocodile Park, kjer se lahko podučite o krokodilih in njihovem življenju, na ogled pa so tudi želve in kameleoni.

Marbella – popolne počitnice v španskem St. Tropezu

Dobre pol ure vožnje z letališča v Malagi je oddaljeno še eno izjemno znano letovišča španske Sončne obale: Marbella, ki jo mnogi označujejo za španski St. Tropez. V mondenem pristanišču Puerto Banus so namreč vse leto zasidrane prestižne jahte slavnih in bogatih, okolica pa je polna trendovskih barov, eminentnih restavracij in dizajnerskih butikov. A brez skrbi, Marbella ponuja bogat nabor hotelov različnih kategorij za vsak žep, zato ni razloga, da bi jo črtali s svojega počitniškega seznama. Sploh če si želite popolne kombinacije sprostitve, zabave in raziskovanja.

Foto: Počitnice.si

Morske užitke lahko dopolnite z izletom s katamaranom na odprto morje, opazujete delfine v njihovem naravnem okolju in si ogledate mesto z vode. Adrenalinski navdušenci nikakor ne smete izpustiti vožnje z džipi po andaluzijski pokrajini ali znamenitega šova s konji in flamenkom. Edinstvena dogodivščina bo tudi staro mestno jedro, katerega središče je Plaza de los Naranjos oziroma Trg pomaranč, ki ga obkrožajo pisani dišeči pomarančevci. Pot vas lahko naprej vodi do majhnega parka Parque de la Alameda in naprej po aveniji Avenida del Mar, muzeja na prostem z desetimi bronastimi kipi umetnika Salvadorja Dalija. Stari del mesta krasijo tudi ostanki gradu Castillo de Marbella in cerkev Iglasia de Nuestra Señora de la Encarnacion, ki je bila prvotno zasnovana kot trdnjava.

Foto: Počitnice.si

Popolne počitnice v Malagi lahko dopolnite z izleti po vsej Andaluziji

Andaluzija je vsekakor pokrajina, ki najbolj nazorno predstavlja Španijo: čudovita dežela, obsijana s soncem, kjer ne manjka strasti in temperamenta, kjer ob večerih odzvanjajo zvoki kitare in flamenka, iz aren pa doni mogočen Ole, ki naznanja boj bika in človeka. Ker jo sonce prijetno boža vse leto, je popoln izbor za nepozaben jesenski ali zimski oddih, ki vas bo povsem očaral. In prepričani smo, da ne bo ostalo zgolj pri enem obisku.

Dovolite torej, da vas med počitnicami v Malagi na Costa del Sol prevzamejo biseri Andaluzije. Na Počitnice.si lahko rezervirate izlete v vse večje kraje Andaluzije: Sevilla, mesto ob reki Guadalquvivir, v sebi skriva mešanico različnih kultur, kar se odraža na podobi mesta. Sprehodite se po vijugastih ulicah Barrio de Santa Cruz in si oglejte znamenito katedralo, ki stoji na mestu nekdanje velike mošeje Almohadov iz 12. stoletja, in mogočen Alcázar.

Ob vznožju najvišjega španskega gorovja Sierra Nevada leži Granada, nekdaj zadnja trdnjava Mavrov, ki danes uteleša staro Andaluzijo v pravem pomenu. Alhambra, palača iz kamnitih čipk, vas bo uročila in ob ogledu soban vrnila v 14. stoletje, ko je tu vladala družina Nasridov, dan pa bo dopolnil sprehod po cvetočih vrtovih Generalife.

Foto: Počitnice.si

Če se med počitnicami v Malagi odločite za izlet v mesto Cordoba, vam bo vsekakor ostal v spominu zaradi velike mošeje Mezquite, ki so jo po rekonkvisti spremenili v stolnico in jo opremili z oltarji, piko na i pa bo dala še Alcázar de los Reyes Cristianos, ena izmed lepših mavrskih palač z vrtovi.

Ronda je špansko mesto z eno najbolj spektakularnih leg nad globoko sotesko reke Guadalevin, ki mesto deli na dva dela. Čez kanjon so speljani trije kamniti mostovi, med katerimi je najvišji Novi most (Puente Nuevo), ki se razprostira kar 120 metrov nad tlemi. Vsekakor si velja ogledati tudi v živo skalo izklesano navpično stopnišče in drugo najstarejšo areno za bikoborbe v Španiji.

Potem pa lahko iz Španije na hitro skočite še v Anglijo. Ne, ni šala! Če se odločite za izlet v Gibraltar, boste dejansko odšli na izlet v angleško kolonijo. Po ogledu mesta se lahko povzpnete na vrh znamenite gibraltarske skale (The Rock), od koder je čudovit razgled na špansko obalo in severno Afriko, ter se srečate s staroselci, znamenitimi opicami.

