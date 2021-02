Spletna potovalna agencija Trivago je s pomočjo raziskavo ugotovila, da se je v času pandemije v Američanih zbudila želja po potovanju, saj bi se jih več kot tretjina raje odpovedala spolnosti kot pa obisku drugih krajev. Skoraj polovica bi se v zameno za potovanja tudi odpovedala redni zaposlitvi.

Kljub vsemu pa pandemija iz Američanov ni naredila svetovnih popotnikov, saj jih velika večina želi potovati le znotraj ZDA k svojim prijateljem ali družinam.

Okoli 48 odstotkov vprašanih je navedlo, da bi se v zameno za potovanja odpovedali redni zaposlitvi, 38 odstotkov spolnim odnosom, četrtina je pripravljena za potovanja zapraviti vse svoje prihranke, 20 odstotkov pa bi jih v zameno za potovanja zapustilo svojega partnerja.

Več kot polovica je že napovedala počitnice konec leta

V 11 mesecih pandemije se je sicer večina Američanov še bolj kot običajno odpovedala počitnicam, povprečen delovni dan pa se je glede na ugotovitve nacionalnega urada za gospodarske raziskave podaljšal za celo uro.

Več kot polovica Američanov sedaj napoveduje svoje počitnice v drugi polovici leta, vendar večina to pogojuje s cepljenjem proti covidu-19.

Izidi raziskave so zanimivi z vidika, da Američani v primerjavi z Evropejci in Azijci ne veljajo za velike svetovne popotnike, a so sedaj ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom kot kaže naredili svoje. Kar 80 odstotkov anketirancev je tudi zatrdilo, da so potovanja del polnovrednega življenja.