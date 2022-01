Vandali oskrunili eno najslavnejših atrakcij na Siciliji #video

Pretekli konec tedna je bila ena najbolj priljubljenih turističnih točk na Siciliji tarča vandalov. Slovite bele pečine, poimenovane Scala dei Turchi oziroma Turške stopnice, so neznanci posuli z rdečim prahom, po poročanju italijanskih medijev naj bi šlo za železov oksid.

Poglejte:

K sreči škoda ni nepovratna, so sporočili s Sicilije, ampak je madeže mogoče očistiti. Medtem so lokalne oblasti že začele preiskavo in iskanje storilcev.

"Obsojamo to strahopetno dejanje," je izjavil Nello Musumeci, predsednik dežele Sicilija, "storilci niso omadeževali le lepote tega kraja, temveč podobo našega otoka."

Foto: Guliverimage

Dejstvo, da je madeže mogoče očistiti, po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa namiguje na to, da ne gre za namerno poškodovanje naravne znamenitosti, temveč za protestno gesto.

Turško stopnišče je bilo leta 2019 kandidat za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine, a je ta poskus propadel zaradi obtožb o nezadostni zaščiti te naravne znamenitosti. Lapornatih pečin namreč ne načenjajo le vremenski vplivi, temveč tudi množice turistov, ki jih obiskujejo, marsikdo med njimi pa kakšen del skale obdrži za spomin.

Foto: Guliverimage

Pečine so tudi predmet dolgoletnega spora med lokalnimi oblastmi in domačinom Ferdinandom Sciabbarrajem, ki trdi, da je lastnik tega dela obale. Lastništvo dokazuje z dokumenti iz 19. stoletja, po drugi strani pa so ga lokalne oblasti preganjale zaradi prisvajanja državnega zemljišča in lani celo kaznovale z devet tisoč evri globe.

