Vabljeni v Pravljično Celje

Oglasno sporočilo

Otroci, ki so se udeležili dogodka, so prejeli tudi simbolična darila Citycentra Celje, ki že nekaj let skrbi, da so na ta lep večer otroški obrazi zares veseli.

Dogajanje Pravljičnega Celja bodo v dneh, ki sledijo, popestrili animirani nagovori lajnarjev, pravljičnih palčkov, na Knežjem dvorcu, kjer domuje prekrasna svetlobna kočija s princem in princeso, se bo odvijal Pepelkin bal z Evo Janković in umetniki Plesnega teatra Igen.

K obisku vabijo nedeljska adventna kulinarična vodenja ter nastopi pevskih zborov ob adventnem vencu v središču mesta. Prihaja pa tudi kopica brezplačnih koncertov za vse okuse in generacije na Krekovem in Glavnem trgu. Prihodnji petek bo na široko odprla svoja vrata Pravljična dežela.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod Celeia.