V Sredozemlje zaplula prva ladja za križarjenja po pandemiji

V nedeljo zvečer je iz pristanišča v Genovi izplula MSC Grandiosa, potniška ladja iz flote ponudnika križarjenj MSC. Gre za pomembno prelomnico, saj gre za prvo večje križarjenje po Sredozemlju po izbruhu novega koronavirusa, pri katerem so bile prav potniške ladje med najbolj problematičnimi žarišči. Na njih se je namreč okužilo prek tri tisoč ljudi, okužbe pa so terjale prek 70 življenj.

Prav zato bo to križarjenje ključen test za celotno panogo, ki je še vedno paralizirana, posledice pa čutijo tudi turistične destinacije, kjer so se potniške ladje sidrale in tja dovažale veliko število turistov.

Foto: Reuters

Pri MSC zagotavljajo, da so se na križarjenje pripravili s strogimi zaščitnimi ukrepi, ladja je le 70-odstotno zasedena, kar pomeni, da je na krovu 2500 potnikov, poroča BBC. Med sedemdnevnim potovanjem se bodo ustavili v pristanišču Civitavecchia pri Rimu, v Neaplju, Palermu in La Valetti na Malti.

Prihodnje križarjenje tega ponudnika se bo začelo konec avgusta, ko bodo izpluli iz Barija v Apuliji. Konkurenčni ponudnik Costa medtem začetek križarjenj po Sredozemlju napoveduje za september.

