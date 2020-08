V Rogaški Slatini kljub manku Rusov več domačih turistov kot lani #video

Slovenci ponovno odkrivamo moč blagodejne vode, ki v Rogaški Slatini teče v potokih. Njene številne pozitivne učinke na telo so ljudje prepoznali že v 17. stoletju, zadnja leta pa so na pitno kuro in druge sprostitvene tehnike zahajali predvsem tujci.

Rogaška Slatina je sicer znana še po eni tekočini, žlahtni kapljici, ki so jo v preteklosti v zvezde kovali tudi veljaki z dunajskega dvora. Vino so iz majhnega kraja pod Bočem celo izvažali. Strme in sončne lege še danes dajejo kakovostno vino, nagrajeno s številnimi domačimi in tujimi priznanji.

Foto: Suzana Kozel

Foto: Suzana Kozel

Foto: Suzana Kozel

Kolesarske poti po zdraviliškem kraju pa vse od epidemije pokajo po šivih. Vijugasta, a ne preveč zahtevna kolesarska cesta je speljana ob Sotli tik ob hrvaški meji. Več kot dvajset kilometrov poti je namenjeno vsem vrstam kolesarjev, tistim bolj zahtevnim in z več kondicije pa lahko svetujemo tudi kolesarski podvig na Boč, najvišji hrib v okolici.

