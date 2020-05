Na Plitvicah si manejo roke: pokarantenski naval na narodni park #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Narodni park Plitviška jezera je ena od najbolj obiskanih turističnih atrakcij na Hrvaškem in očitno je, da so ga v času stroge karantene tudi Hrvatje zelo pogrešali. Obiskovalci so namreč že za prihodnji konec tedna razgrabili vstopnice za ogled parka.