Občina Bohinj v sodelovanju s Turizmom Bohinj tudi letos nadaljuje sprejemanje ukrepov za umirjanje prometa. Letošnje novosti so prevozi na klic za Voje, nova linija prek Zgornje doline in podaljšanje linije do slapa Savica. Hkrati se zmanjšuje število parkirnih mest ob jezeru in povečuje v Bohinjski Bistrici. Nadgradili pa so tudi parkirni sistem.

Ne glede na razmere ob novem koronavirusu letos v Bohinju nadaljujejo z ukrepi, ki so usmerjeni v ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter v boljše doživljanje lepot Bohinja. K temu lahko pripomore zmanjšanje prometa, zato obiskovalce namesto na uporabo osebnih vozil skušajo navaditi na alternativne možnosti, kot so javni prevozi, kolesarjenje in pešačenje, je po poročanju STA povedal direktor bohinjske občinske uprave Miro Sodja.

V Bohinju iz leta v leto nadgrajujejo možnosti javnega prevoza, letos bodo v poletni sezoni od 20. junija do 27. septembra potekali posebni linijski prevozi že na osmih linijah.

Z avtobusom vse do slapa Savica

Foto: Getty Images Pri načrtovanju so sledili pobudam občanov in obiskovalcev, izkušnjam iz preteklih let in cilju, da se čim bolj poveže načrtovane linije z rednimi linijami avtobusov in prihodi ter odhodi vlakov. Za razliko od lanskega leta bodo avtobusi ustavljali na vseh avtobusnih postajah, kjer potekajo linije, STA povzema besede svetovalke za varstvo okolja in urejanje prostora Darinke Maraž Kikelj.

Novost so prevozi na klic, ki bodo vzpostavljeni na liniji med Srednjo vasjo in Vojami in se bodo izvajali po predhodni rezervaciji. Novost je tudi linija iz Bohinjske Bistrice do jezera preko Zgornje doline, ki je bila vzpostavljena na pobudo občanov zaradi slabe pokritosti Zgornje doline z rednimi linijami. Linijo od Kristala do Ukanca pa bodo podaljšali do slapa Savica.

Ob jezeru postopoma ukinjajo parkirna mesta

Del strategije umirjanja prometa pa je tudi postopno ukinjanje parkirnih mest ob jezeru in razvoj novih parkirnih kapacitet predvsem na območju Bohinjske Bistrice. Letos zapirajo polovico parkirišča Labora, kar je prvi korak k uresničevanju zadanega cilja zmanjšanja obstoječih 1500 parkirnih mest v jezerski skledi za 300 v kratkoročnem in za 500 v dolgoročnem obdobju.

Hkrati v Bohinjski Bistrici letos zagotavljajo dodatna parkirna mesta na zgornjem platoju parkirišča na Kobli. Letos so nadgradili tudi parkirni sistem, tako da bohinjska občina kot prva v Sloveniji ponuja obiskovalcem plačilo parkirnine prek orodij za klepet, po nadgradnji pa je mogoče tudi plačilo parkirnine s plačilnimi karticami.

Oglejte si še: