Turistom bodo zaračunavali dodatna dva stotaka dnevno

Himalajska kraljevina Butan je že vse od začetka pandemije koronavirusa skoraj povsem odrezana od sveta in že več kot dve leti praktično ne sprejema turistov.

Turistično naj bi se Butan znova odprl 23. septembra, ko pa bo v veljavo stopilo novo pravilo, zaradi katerega bo potovanje tja za mnoge še vedno nedosegljivo. Uvedli bodo namreč zelo visoko turistično takso, ki bo znašala 200 ameriških dolarjev oziroma 196 evrov na dan.

Foto: Unsplash

V Butanu so sicer dnevno turistično takso uvedli že leta 1991 in niti do zdaj ni bila nizka, znašala je slabih 65 evrov, nov znesek pa bo še občutno višji.

Čemu podražitev? Po razlagi pristojnih oblasti bodo denar namenili zmanjševanju vpliva turizma na okolje in usposabljanju turističnih delavcev, nedvomno pa bo visoka taksa poskrbela tudi za to, da bodo tja prihajali premožnejši turisti.

Foto: Unsplash

Potovanja v Butan so tudi pred pandemijo imela določene omejitve, ki so s seboj prinesle visoke stroške. Potovati je bilo dovoljeno le v organizaciji nacionalne turistične agencije oziroma njenih mednarodnih partnerjev, določena pa je bila tudi minimalna dnevna tarifa organiziranega potovanja, ki je znašala prav toliko, kolikor bo po novem višina turistične takse. Z uvedbo takse pa bodo pravila o tem, kako in v kakšni organizaciji je dovoljeno potovati v Butan, precej sprostili.

