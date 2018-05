Top počitnice za žurerje: med destinacijami tudi Zrće

A post shared by Papaya club @ Zrce beach (@clubpapaya) on Apr 14, 2018 at 2:42am PDT

DJ Mag, vplivna britanska revija, posvečena elektronski glasbi, je objavila lestvico najboljših klubov na svetu. Na prvo mesto so uvrstili klub Green Valley na jugu Brazilije v zvezni državi Santa Catarina.

Ta klub na prostem so za najboljšega na svetu razglasili že v letih 2013 in 2015, za vrnitev na vrh pa je v zadnjem letu močno lobiral in h glasovanju pozival tudi nogometni zvezdnik Neymar.

Na drugem mestu lestvice je klub Ushuaïa na Ibizi, ki je od odprtja leta 2011 postal osrednja klubska institucija na tem žurerskem balearskem otoku in ki redno gosti največje zvezdnike elektronske glasbe. Na tretjem mestu je singapurski Zouk, sledita pa Echostage v Washingtonu in lani odprt superklub Hï Ibiza - na Ibizi, seveda.

Na šesto mesto pa se je prebila lokacija, dobro znana tudi številnim slovenskim žurerjem in dopustnikom - klub Papaya na plaži Zrće na hrvaškem otoku Pagu. Med najboljših deset na svetu se je Papaya uvrstila že lani, ko je bila na devetem mestu, med najboljših 30 pa se uvršča že vse od leta 2012.

Prvo poletje je bilo popolna katastrofa

Papayo je na razvpiti paški plaži leta 2002 odprla četverica mladih Zagrebčanov, a začetki niso bili blesteči. "V prvem, poskusnem poletju smo doživeli poslovno tragedijo, popolno katastrofo, izgubili smo ogromno denarja," je pred nekaj leti za hrvaško revijo Nacional povedal Ivan Bušljeta, eden od ustanoviteljev. Razmišljali so že, da bi nad projektom obupali, nato pa so se odločili klub preurediti in zaplesati še eno poletje - od takrat je šla pot Papaye le še navzgor. Zdaj vsako poletje gostijo številna zveneča DJ-imena, predvsem pa gostijo vrsto priljubljenih festivalov, kot so Hideout, Fresh Island in Sonus.