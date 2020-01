To je po napornem decembru primeren kraj za regeneracijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je izjemno lep in sončen konec tedna. Če še nimate ideje za izlet, Štanjel vabi na obisk božičnih jaslic, pri katerem ne boste deležni le klasičnega ogleda svetopisemskih zgodb, ampak prave pustolovščine. Kras je po napornem decembru primeren kraj za regeneracijo telesa in hrana za vašo dušo.

Če je bil december zelo naporen, vas ekipa Planet na obisku v prvem januarskem koncu tedna vabi na potepanje po tihi, umirjeni kraški pokrajini.

V Štanjelu lahko podaljšate praznično vzdušje z iskanjem božičnih jaslic, posebnih svetopisemskih podob, ki so jih prebivalci postavili na pragove svojih hiš, na okenske police, najdete jih celo v zunanjih fasadah. To je pustolovsko potepanje z zemljevidom v roki po eni najlepših kraških vasic. Otroci bodo uživali.

Foto: Planet TV

Če ste v dvoje in vas bolj mika odkrivanje skritih kotičkov, se lahko sprehodite po romantičnem Ferrarijevem vrtu in si na t. i. beneškem mostu obljubite večno zvestobo. S krasnega vrta, ki ga je zasnoval arhitekt Maks Fabiani, se vam odprejo čudoviti pogledi na okoliško pokrajino, pogled seže vse do Nanosa.

Decembrsko prenajedanje nas januarja navadno pahne v pretirano skromnost, a če je na mizi hrana, ki je ekološka in v katero je vložena energija pridelovalca, ta ne nahrani samo telesa, ampak tudi našo dušo.

Mi smo obiskali izletniško kmetijo Pri Kamnarjevih, družini, ki se je iz Italije preselila k nam in tukaj ustvarja kulinarične presežke, v katere meša italijansko preciznost in slovensko kakovost.

In ker se naporne decembrske zabave poznajo tudi na našem obrazu, smo v družinskem podjetju Biovis iskali nasvete za novonastale gubice in čiščenje telesa.

Foto: Planet TV

