Švicarski oglas, posnet v Sloveniji, promovira res nenavadno storitev

So potovanja tudi za vas stresna, ker se ves čas ukvarjate s tem, kaj in kako boste objavili na Instagramu? Ne? No, očitno obstaja kar nekaj takšnih ljudi, saj so v züriškem in ženevskem hotelu, ki spadajo v hotelsko verigo Ibis, ponudili storitev "Instagram varušk".

Med dopustom bodo objavljali namesto vas

"Vi se sprostite, mi pa bomo objavljali," je slogan storitve, ki jo ponujajo v Zürichu in Ženevi. V tamkajšnjih hotelih Ibis lahko z novembrom ob rezervaciji sobe najamete tudi varuško oziroma varuha za Instagram, kot jim pravijo, ki bo namesto vas na vašem Instagramu objavljal najbolj fotogenične prizore, medtem ko boste vi brez skrbi pohajkovali po mestu. Na spletni strani hotelov lahko tudi preverite, katere varuške in varuhi so na voljo - menda so izjemno uspešni "instagramerji".

Sicer pa je našo pozornost pritegnil predvsem oglas za to storitev - niso ga namreč posneli v Švici, ob Züriškem ali Ženevskem jezeru, kot bi pričakovali, ampak na Bledu:

