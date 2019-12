Ste vedeli, da smo prek celjskih grofov povezani z britanskim dvorom?

Skozi bogato, občasno tudi kruto življenje celjskih grofov vas tudi danes popelje vitez, ki vam bo zgodovino petsto let nazaj orisal tako doživeto, da jo boste videli pred svojimi očmi. Vsi poznamo romantično zgodbo o tragični ljubezni Romea in Julije, ki je sicer izmišljena, medtem ko marsikdo ne ve, da imamo Slovenci resnično zgodbo o podobni globoki strasti med Hermanom II. in Veroniko Deseniško. Vse to na Celjskem gradu povezujejo z virtualno resničnostjo in modernimi tehnologijami.

Sicer pa je december eden lepših mesecev za potepanje po Celju, ki se preobleče v pravljično podobo. Kmalu bo svoja vrata odprla Praznična dežela z dobrimi vilami, ki uresničujejo skrite želje.

Ali bodo pomagale tudi pri uresničitvi velikopoteznega in edinstvenega visečega mostu, kar je želja celjskega župana in je med prebivalci dvignil veliko prahu? Tudi o tem smo govorili s prvim možem Celja Bojanom Šrotom.

Pridne otroke je v spremstvu parkljev in angelčkov že sinoči obiskal Miklavž, prvi od treh dobrih mož. Ali so našo ekipo vzeli s sabo, pa izveste ob 18. uri v oddaji Planet 18.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek.

Oglejte si še: