Šest razlogov, da letos počitnikujete v enem od slovenskih biserov

Kam na počitnice, je vedno aktualna tema, in številni po njihovem zaključku že razmišljajo o naslednjem dopustu. Letos pa smo še posebej prikrajšani in si vsi že res močno želimo sprostitve ter odklopa, da si malce napolnimo baterije. Počitnice, pa tudi če ne odpotujemo v daljne eksotične kraje, nam dajejo energijo že s tem, ko samo razmišljamo o njih, jih načrtujemo in iščemo popolno destinacijo. Ker nas skrbi za varnost, si želimo, da bi dopustovali nekje blizu. S pravo ponudbo za popoln odklop lahko to tudi uresničimo.

Slovenske terme in zdravilišča ponujajo najrazličnejše programe in možnosti za preživljanje nekajdnevnega odklopa ali daljšega dopusta, ko si lahko napolnite baterije. Foto: TENT Film

Čas je kot nalašč za odkrivanje biserov Slovenije. V zelo raznolikih pokrajinah z naravnim razkošjem in zanimivimi lokalnimi posebnostmi lahko vsakdo najde svoj prostor za oddih, sprostitev in polnjenje baterij.

Na počitnice v terme

Slovenske terme in zdravilišča so letos zagotovo ena od priročnejših možnosti počitnikovanja, saj ponujajo vse za udobno bivanje, sprostitev in raznolike aktivnosti, poleg tega pa se odlikujejo tudi po izjemni varnosti.

V vseh slovenskih termah in zdraviliščih so poskrbeli za največjo varnost gostov in svojih zaposlenih. Na podlagi higienskih priporočil NIJZ so uvedli številne higienske in zaščitne ukrepe, tako da se bomo lahko brez skrbi prepustili razvajanju. Svoj delček k še uspešnejšemu zagotavljanju varnega in zdravega okolja za vse pa prispevamo tudi sami z upoštevanjem ustreznih priporočil.

Zakaj v terme?

Razlogov je veliko. Poleg termalnih doživetij, razvajanj in preventivnih programov za zdravje in krepitev imunosti, ki jih ponujajo terme, lahko takšen oddih izkoristite tudi za aktivno sprostitev v naravi.

V bližini vseh slovenskih term in zdravilišč so namreč številne možnosti za aktivnosti v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, golf, pozimi tudi smučanje, najdete pa tudi druge možnosti aktivnega preživljanja prostega časa in aktivnega raziskovanja okolice). Največ slovenskih term in zdravilišč je v panonskem delu Slovenije, v osrednji Savinjski, na Dolenjskem in v Posavju. Vse od panonskih ravnic na severovzhodu pa do Dolenjske se razteza dežela vrelcev, vinogradov, skrivnostnih zgodb starodavnih gradov in samostanov ter pregovorno gostoljubnih ljudi, ki so ponosni na svojo kulinarično in kulturno dediščino. V predalpskem delu presenečajo učinki zdravilne klime, v priobalnem delu pa lahko uživate v dokazani zdravilnosti naravnih dejavnikov, povezanih s slovitimi tradicionalnimi solinami in blatom. Iz Ljubljane in osrednje Slovenije so vse termalne destinacije dostopne že v uri ali pa res največ dveh urah vožnje.

Naravne in kulturne danosti v okolici vseh term so tako raznolike in bogate, da počitnice v njih vedno lahko povežete z najljubšimi aktivnostmi v naravi, izleti, kulinaričnimi doživetji in raziskovanjem manj poznanih kotičkov Slovenije, ki so pogosto odmaknjeni od gneče.

#1 Poskrbite za zdravje in dobro počutje

Ponudba v slovenskih termah in zdraviliščih temelji na naravnih zdravilnih dejavnikih, kot so termomineralna voda, ugodna klima, morska sol, solinsko blato ali šota. Foto: TENT Film

Pomen zdravja in dobrega počutja smo ozavestili bolj kot kadarkoli doslej. V termah boste prav gotovo imeli možnost, da za to poskrbite, saj imate na voljo tako sprostitvene kot tudi preventivne tretmaje, ki temeljijo na naravnih zdravilnih dejavnikih, kot so denimo termomineralna voda, ugodna klima, morska sol, solinsko blato ali šota. V termah in zdraviliščih bodo poskrbeli za celosten pristop k ravnovesju vašega telesa, uma in duha.

Največje naravno bogastvo slovenskih term in zdravilišč so edinstvene termomineralne vode, ki imajo vsaka svoje indikacije za specifične zdravstvene tegobe, obenem pa blagodejno delujejo na telo in duha.

Uporabo naravnih zdravilnih sredstev vam v termah in zdraviliščih priporočajo specialisti in usposobljeni terapevti, strokovnjaki za wellness, selfness, medicinske zdravstvene in preventivne ter druge programe. Z naravnimi danostmi se boste srečali v savnah, na masažah in lepotnih tretmajih. Telo, duh in um vam bodo hvaležni.

#2 Doživite lokalno pristnost in domačnost

Počitnice v slovenskih termah in zdraviliščih so lahko idealna priložnost za preizkušanje lokalne kulinarike. Foto: TENT Film

Terme so odlično izhodišče za raziskovanje zanimivosti in bogastev Slovenije. Dihajo z okoljem, v katero so umeščene. Razvajali pa bodo tudi vaše brbončice, saj boste lahko uživali v zdravih obrokih za dobro počutje, pripravljenih iz lokalnih in kakovostnih sestavin.

Slovenske terme in zdravilišča so že od nekdaj povezane s posebnostmi lokalnega okolja. To boste občutili že na krožniku lokalne kulinarike v času svojega oddiha, na potepu po zeleni okolici s prijaznimi tematskimi potmi, domačijami, kletmi. V izbranem zdravilišču boste poleg najboljšega programa za zdravje in dobro počutje lahko izbirali tudi med pristnimi doživetji v okolici.

#3 Aktivne počitnice za vsakogar

Ko se na počitnicah v slovenskih termah in zdraviliščih dodobra sprostimo in spočijemo, izkoristimo lepe dneve za izlete po bližnji okolici. Počitnice v termah ne pomenijo zgolj bazenov, razvajanja in tretmajev – so tudi odlično izhodišče za aktivno preživet dopust, kjer na svoj račun pridejo tudi tisti najbolj aktivni. Foto: TENT Film

Če ste med tistimi, ki ne morejo biti pri miru, boste v termah zagotovo prišli na svoj račun – plavanje v bazenih, vadbe v vodi, fitnesi, igrišča za športne aktivnosti ... Lahko pa raziščete tudi okolico – peš ali na kolesu. V slovenskih termah in zdraviliščih aktivnosti prilagodijo vašemu zdravstvenemu stanju in počutju.

Poleg termalnih doživetij in skrbi za zdravje ter dobro počutje pa lahko v termah, ki so ob večjih gorskih športnih centrih, pozimi čez dan smučate in uživate v drugih radostih na snegu, zvečer pa se predate razvajanju v savnah ali drugim lepotnim tretmajem, medtem ko se poleti podate na zanimive avanture po okoliških hribih.

Če ste ljubitelji golfa, na počitnicah v slovenskih termah ne boste prikrajšani za užitke na prostranih zelenih igriščih. Kar nekaj term slovi kot idealne destinacije za ljubitelje golfa.

#4 Vodna zabava za vse generacije

Terme so sinonim za uživanje v vodnih vragolijah, ki iz vsakega od nas prikličejo najbolj razigrana čustva. Prepustimo se vodni zabavi! Foto: TENT Film

Atraktivni vodni parki so vir zabave za mlade in stare. Najbolj pa bodo zagotovo navdušili najmlajše. Termalni vodni parki niso rezervirani le za poletna doživetja, ko se hočemo ohladiti in zabavati, ampak je v vseh slovenskih termah in zdraviliščih na voljo tudi veliko notranjih vodnih parkov, kjer je zabava vedno zagotovljena.

Poleti se odprejo še preostala adrenalinska doživetja − vrtoglavi tobogani, bazeni z valovi, deroče reke, vrelci, vodni slapovi, podvodne in nadvodne masaže, bazeni in mnoge druge vodne atrakcije, kjer je poskrbljeno za enkratno vodno doživetje za vso družino.

Tistim, ki radi bolj umirjeno preživljajo dopust, so v številnih termah na voljo zasebni kotički v bazenskih kompleksih, kjer si lahko odpočijejo in se sprostijo. Lahko se odločite tudi za vodeno vadbo aerobike, za otroke pa imajo na voljo animacijske programe in delavnice, ki so pravi raj doživetij.

#5 Razvajanje na najvišji ravni

Po napornem dnevu, ki ga preživimo v okolici term ali na raznih tretmajih oziroma v bazenih, je čas, da se prepustimo blagodejnemu učinku savn. Tako bomo lažje pregnali stres. Foto: TENT Film

Vsak dan se spoprijemamo z obilico stresa, ki pogostokrat načenja tudi naše zdravje. Tudi če si vsak dan vzamemo nekaj minut za rekreacijo, branje ali počitek, se celodnevne skrbi nalagajo in lahko povzročijo večje zdravstvene težave, če jih ne vzamemo resno in se jim ne posvetimo bolj sistematično. Da je zdravje naša največja vrednota, smo odkrili šele v zadnjem času. Pri ohranjanju tega pa nam lahko pripomore tudi dopust v slovenskih termah in zdraviliščih, ki so pravi templji znanja, naravnih zdravilnih danosti in gostoljubja.

V slovenskih termah in zdraviliščih razumejo dobro počutje in potrebo po skrbi zase, še posebej uma in duha, ne le sproščanja. Vzpostavljanje duhovnega in duševnega zdravja, ki nas skupaj s telesno vitalnostjo napolnita s pozitivno energijo. To so znanje in spoznanja, ki jih gostje odnesete domov.

Individualna obravnava zdravstvenih stanj, rehabilitacija, programi medicinskega wellnessa in preventivni programi temeljijo na najsodobnejših medicinskih spoznanjih in so potrjeni z mednarodnimi certifikati kakovosti. Povezani so z večstoletno tradicijo zdravljenja v slovenskih zdraviliščih.

#6 Čas zase in za najdražje

Epidemija nas je prisilila, da smo večino časa preživljali z osebami, ki so nam najbližje, a v resnici nam velikokrat ni uspelo najti časa za poglobljen pogovor. Dopust v termah, ko se sprostimo in vsakdanje skrbi pustimo doma, je idealen čas za zbližanje z najdražjimi. Foto: TENT Film

Prednost preživljanja počitnic v slovenskih termah in zdraviliščih je tudi v tem, da so terme relativno odmaknjene od večjih urbanih središč, so tesno vpete v naravo, zato ponujajo sproščanje, ki je oddaljeno od množic, v podeželskem okolju. Vsakodnevno hitenje tako lahko zamenjate za druženje z najdražjimi, sproščanje, razvajanje, posvečanju tistemu, kar delate najrajši, ali pa za predajanje izkušenim rokam terapevtskih strokovnjakov, ki bodo vaše bivanje v termah spremenili v edinstveno izkušnjo.

Večere lahko izkoristite za kakšno družabno igro ali iskren pogovor, za katerega med tednom po navadi nimate ne časa ne energije, čez dan pa si lahko vzamete kakšno urico za odkrivanje lepot v okolici term. Delček zdravja in dobrega počutja se namreč skriva tudi v aktivnem življenjskem slogu. In v času, ko je treba še posebej spoštovati vse ukrepe v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb, so terme res prava destinacija, saj tam prisegajo na individualen pristop.

Wellness in selfness na slovenski način

Slovenske terme in zdravilišča so od nekdaj povezane z ohranjanjem in obnavljanjem zdravja in dobrega počutja. Bogata so s termomineralno vodo, ki je vir zdravja in dobrega počutja. Zadnja leta pa so postala najboljši prostor za odkrivanje poti do sebe. Vse bolj dopolnjujejo sprostitvene in negovalne programe s programi za selfness – načina življenja, ki v središče postavlja telesno in duševno zdravje ter dobro energijo.

Kje pa boste vi našli pot do dobrega počutja? Ob morju (Terme Portorož),

sredi krajinskega parka (Talaso Strunjan),

med goricami vinogradov v najstarejšem mestu v Sloveniji (Terme Ptuj),

sredi panonskih ravnic (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice),

ob vznožju gozdov zelenega Pohorja (Terme Zreče),

sredi zelenih gričev in pristnega podeželja (Terme Olimia, Medical center Rogaška, Rogaška Slatina),

v zavetju posavskih gradov (Terme Čatež),

na sotočju dobrega, v kraju z močno zdraviliško-pivovarsko tradicijo (Thermana Laško),

v zavetju izjemnega energijskega zdraviliškega parka (Terme Dobrna),

sredi pokrajine termalnih vrelcev ob Krki (Terme Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice).

Terme za vsak okus

Glede na to, kaj nam bolj ustreza − naj bo to dopust ob morju, sredi panonske ravnine, ob gozdu ali v gorah − si poiščimo terme oziroma zdravilišče, kjer se bodo potrudili najti pravi program za nas. Foto: TENT Film

Prave terme in zdravilišče zase lahko poiščete glede na to, kateri košček Slovenije je tisti, ki bi ga želeli bolje spoznati in raziskati, oziroma glede na potrebe vašega telesa ter pričakovanj. Zdravilišča ponujajo pestro izbiro nastanitvenih možnosti, od hotelov s petimi zvezdicami, prijaznih manjših hotelov, apartmajskih naselij, vil, v toplejših mesecih pa kampov in glampingov, ali pa posebnih oblik bivanja v vinskem sodu, gusarskem zalivu ali indijanski vasi.

Privoščite sebi in svojim blagodejno sprostitev v naravnem okolju, stran od vsakodnevnega vrveža, a dovolj daleč za pravi odklop. Čisto vsak dan je pravi, da se ustavite in poskrbite za svoje dobro počutje.

