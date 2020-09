Iz Hrvaške prihajajo fascinantni posnetki kita #video

Znanstvenikom Hrvaškega naravoslovnega muzeja in Inštituta Plavi svijet (Blue World Institute) je v Velebitskem kanalu uspelo od blizu posneti ogromnega kita, ki se zadržuje tam. Kit je dobrega zdravja in ni izgubljen, v kanalu se dobro znajde, njihova dognanja navaja HRT Magazin. Uspelo jim je odvzeti tudi majhen vzorec kože za DNK-analizo, s katerim bodo eno največjih živali na svetu še podrobneje preučili.

Da v Velebitskem kanalu plava kit, so znanstvenike obvestili številni ljudje, ki so ga opazili. "Dobili smo res ogromno prijav, mislim, da jih je bilo skupaj okrog 200. Hvala lepa vsem, ki ste nas obvestili, te informacije so nam zelo pomagale pri tem, da smo si ustvarili neko sliko, kaj se trenutno dogaja v Jadranu. Gre za miroljubno vrsto, ki je za ljudi povsem nenevarna, tako da ni razloga za paniko," je povedal direktor programa znanosti na Inštitutu Plavi svijet Grgur Plesić.

Podatke o kitu in druge parametre Jadranskega morja, kot sta temperatura morja in količina planktona, bodo raziskovalci uporabili tudi pri ugotavljanju, kateri deli Jadranskega morja bi lahko bili za te ogromne živali še posebej zanimivi in v katerih delih leta so zanje pogoji najugodnejši.

Podatek, da v Jadranskem morju plava kit, ni tako nenavaden, dodajajo raziskovalci, kajti tudi Jadran je njihovo življenjsko okolje, čeprav jih je iz leta v leto manj. Običajno plavajo v odprtem morju in se le redko približajo obali. Kiti, ki se zadržujejo tukaj, so sicer nekoliko manjši od svojih oceanskih sorodnikov, a kljub temu dosegajo do 24 metrov dolžine in tehtajo tudi več kot 50 ton.