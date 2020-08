15-metrski kit priplaval v Jadransko morje

V Jadransko morje je zaplaval 15-metrski brazdasti kit (lat. Balaenoptera physalus), ki so ga domačini opazili pri Starigradu, poročajo hrvaški mediji. Kit naj bi po Velebitskem kanalu plaval že več dni, po zapisu Instituta Plavi svijet pa je šlo za odraslo žival.

"Njegove fizične kondicije na žalost nismo mogli preveriti, saj se je ravno začela nevihta, a na prvi pogled ni bil videti podhranjen. Kasneje so ga domačini opazili še pri kraju Lukovo Šugarje," so zapisali na inštitutu.

Kiti v Jadransko morje zaidejo iz Sredozemskega morja, ko sledijo hrani. V začetku letošnjega leta so hrvaški ribiči 20-metrskega brazdastega kita opazili v okolici Šolte in Rogoznice. Vse vrste kitov, ki priplavajo v Jadransko morje, so zaščitene in se jih ne sme vznemirjati ali loviti.