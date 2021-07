Prenova je končana, kriptomilijonar Merlak odpira hotel v Ribčevem Lazu

Slovenski podjetnik Damian Merlak, ki je s prodajo ene od največjih kriptomenjalnic na svetu Bitstamp zaslužil več kot sto milijonov evrov, je leta 2019 vstopil na slovenski nepremičninski in hotelirski trg, ko je kupil štiri propadajoče hotelske objekte v Bohinju.

Prvi med njimi, Aparthotel Triglav v Stari Fužini, je po prenovi svoja vrata odprl leta 2019, naslednji v vrsti pa je po veliko obsežnejši obnovi, pravzaprav popolni prenovi, hotel Bohinj v Ribčevem Lazu. Merlak je zdaj prek Instagrama sporočil, da je prenova pri koncu in da bo hotel prve goste sprejel še ta mesec:

Novo podobo hotela Bohinj so zasnovali v ljubljanskem arhitekturnem studiu Ofis, dela so se začela oktobra 2019. Prenovo in upravljanje bohinjskih hotelov je Merlak zaupal dolgoletnemu prijatelju Juretu Repanšku in njegovemu podjetju Alpinia Group.

Prenovljeni hotel Bohinj s štirimi zvezdicami bo imel 70 sob, od tega sedem suit, nam je lani ob predstavitvi načrta prenove povedal Repanšek, ob tem pa še restavracijo in bar, večnamensko dvorano in velnes. "Celotna ponudba bo temeljila na naravnem alpskem okolju, trajnostnem razvoju ter oživljanju lokalnih tradicij in kulture," je dejal Repanšek.

