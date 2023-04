Popotniški navdušenci, pozor: to je prihodnost novega načina potovanj

Oglasno sporočilo

Potovanja so neprecenljiva izkušnja, ki nas obogati s spomini in nam odpira nove poglede na svet. Toda preden se odpravimo na to pustolovščino, je treba opraviti enega od manj prijetnih delov – pripravo prtljage.

Foto: Samsonite

Da bi se izognili stresu in nepotrebnemu neredu, je priprava prtljage ključnega pomena. Sledite tem preprostim nasvetom, da boste lahko brezskrbno uživali na svojem potovanju.

Pripravite seznam

Preden začnete pakirati, si pripravite seznam vseh stvari, ki jih potrebujete. Pomislite na cilj potovanja in načrtujte glede na to, kaj boste počeli. Na seznamu naj bodo osnovne potrebščine, kot so oblačila, higienski pripomočki in osebni dokumenti.

Organizirajte svojo prtljago

Čeprav je enostavneje, da vse stvari vržemo v kovček in se odpravimo, organizacija prtljage lahko pomaga preprečiti nepotrebno iskanje. Uporabite vrečke za ločevanje oblačil in pripomočkov ter vrečko za umazano perilo. Če imate več kot en kos prtljage, razmislite o razporeditvi stvari glede na njihovo uporabnost in dostopnost.

Samsonite Proxis: Naslednja generacija prtljage Predstavljamo vam Samsonite Proxis – kovčke, ki vam bodo pričarali nov način potovanj. Kovčki so narejeni iz posebnega in inovativnega materiala, imenovanega Roxkin™. Ta material je izdelan iz več plasti in se lahko enostavno povrne v prvotno obliko tudi po manjših poškodbah, kar zagotavlja izjemne trdnost, odpornost in lahkotnost kovčkov. Samsonite Proxis kovčki so oblikovani z izjemno sofisticiranim dizajnom, ki izžareva samozavest, in so prilagojeni za izpolnjevanje vseh vaših potovalnih potreb. Poleg tega izbiro kovčka Proxis dopolnjuje tudi posebna garancija, ki jo zagotavlja program Samsonite #WeCare, kar vam omogoča brezskrbno in vrhunsko izkušnjo na potovanju. Kabinski kovček pa se lahko s posebno zadrgo razširi in vam tako omogoči dodaten prostor za prtljago.



Foto: Samsonite

Razmislite o teži prtljage

Večina letalskih družb ima omejitev teže prtljage, zato je pomembno, da pazite na težo svojih kovčkov. Preverite predpise letalske družbe, ki jo boste uporabili, in se držite omejitev, da se izognete dodatnim stroškom.

Foto: Samsonite

Izberite pravo vrsto prtljage

Izbira prave vrste prtljage je lahko ključna za udobno potovanje. Za krajše izlete je dovolj manjši kovček, medtem ko je za daljša potovanja morda boljša izbira večji kovček ali torba na kolesih. Razmislite tudi o kabinskem kovčku, ki ga lahko vzamete s seboj na letalo in si tako prihranite čas na letališču.

Ne pozabite na varnost

Prtljaga ima pomembno vlogo pri varnosti vašega potovanja. Uporabite ključavnico, da zaščitite svoje stvari pred tatovi, in izogibajte se pakiranju dragocenih predmetov, kot sta nakit ali denar, v kovček.

Organizirajte svoje potrebščine

Pomembno je, da se v kovčku lahko enostavno znajdete in najdete oblačilo ali potrebščino, ki jo potrebujete tisti hip. Za lažjo organizacijo uporabite kompresijske vreče, ki vam bodo prihranile prostor in omogočile enostavno pakiranje po sklopih. Če prostor ni težava in želite le preglednejšo organizacijo v kovčku, potem posezite po setih za organiziranje oblačil, svoje čevlje pa lahko zaščitite z vrečo za obutev, ki bo preprečila, da bi se umazanija prenesla na preostale potrebščine v kovčku. Na dno svojega kovčka najprej spakirajte težje stvari, šele nato oblačila. Za boljše fiksiranje uporabite križne zategovalne pasove, ki vam bodo prihranili prostor v kovčku in preprečili mečkanje. Stvari, ki si jih boste želeli imeti hitro pri roki, shranite v zgornji predel kovčka – pokrov, ki je največkrat ločen s predelno steno. Če imate mehak kovček, pa izkoristite zunanji žep na zadrgo, ki je dovolj velik za shranjevanje marsikaterega predmeta.

