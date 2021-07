Popoln odklop ob najlepšem jezeru na svetu

Oglasno sporočilo

Posebni časi zahtevajo poseben oddih, kjer se lahko povsem umirimo, se odklopimo od preostalega sveta in si naberemo sveže energije. S tem v mislih so v največji slovenski turistični skupini Sava Hotels & Resorts v prenovljenih Hotelu Park, ki leži na obali Blejskega jezera, in Rikli Balance Hotelu, ki leži v njegovi neposredni bližini, ponudbo prilagodili vse bolj izrazitim potrebam po resničnem odklopu, stiku nas samih z naravo. Idilično alpsko okolje z razgledi na največje lepote Bleda in vrhunska kulinarična izkušnja, vredna nagrade Michelin, sta ob tem samo še pika na i!