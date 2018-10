Poglejte, kakšna atrakcija je zrasla pri Murski Soboti #foto #video

Soboško jezero, gramoznica oziroma kamenšnica, kot jo kličejo domačini, bi kaj kmalu lahko postala osrednja pomurska turistična točka. Tja je namreč murskosoboška občina umestila slovenski paviljon z milanskega Expa, za katerega se je borila v konkurenci vrste slovenskih občin in v katerem bo regijski promocijski center.

Interaktivna razstava, gostilna in trgovina

V paviljonu ob turistično-informacijskem centru pripravljajo obsežno interaktivno razstavo o Pomurju, v njem pa bosta tudi gostilnica s pomurskimi dobrotami in trgovina s pomurskimi pridelki in izdelki.

Jezero in okolica vabita rekreativce

Postavitev in ureditev paviljona pa je le del prenove Soboškega jezera, temu so namreč uredili brežine, ob njem pa postavili tudi motorični oziroma gibalni park, menda eden največjih v Evropi.

Tako je zdaj videti Soboško jezero:

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Vrata v Pomurje

Čeprav Vrata v Pomurje, kot so poimenovali to turistično središče, še ni uradno odprt (odprtje napovedujejo kmalu), so dela večinoma že končana, jezero in gibalni park pa že pritegujeta obiskovalce ter velike in male rekreativce.

Pomurje za Slovenijo to, kar je Toskana za Italijo?

Murskosoboški župan Aleksander Jevšek je že lansko poletje ob predstavitvi vsebin v paviljonu dejal, da želijo razvijati prvovrsten turistični cilj predvsem za goste, "ki znajo ceniti čas, ki se ustavi, kjer duša najde svoj mir", ob tem pa izrazil željo, da Pomurje za Slovenijo postane to, kar je Toskana za Italijo.