Počitnice v Sloveniji: štirje namigi za počitnice po vašem okusu

Doživite utrip Slovenije

Slovenija je bogata z raznoliko pokrajino, ki ponuja primerne kotičke za brezskrben oddih, kjer si lahko ogledate najrazličnejše naravne znamenitosti, doživite pristna okolja pokrajin, se srečate z domačini, ki poznajo polno lokalnih zgodb, okusite vrhunsko tradicionalno kulinariko in ste aktivni na vam ljub način.

Vsekakor vam Slovenija ponuja vrsto možnosti za prekrasen dopust po vašem okusu, ki vam bo ostal v prijetnem spominu.

Ideja za unovčenje turističnih bonov: vrhunski hoteli po Sloveniji vas vabijo, da raziščete slovenske bisere ali pa še neraziskane kotičke, ki vas ne bodo pustili ravnodušnih. Spodaj preverite nekaj namigov.

#1 Doživetje pristne prekmurske pokrajine

Preživite počitnice v neokrnjeni naravi čez Muro, kjer lahko počnete prav vse. Pa še vreme bo skoraj zagotovo na vaši strani, saj se pokrajina lahko pohvali z več kot 250 sončnimi dnevi v letu. Bogata je z neštetimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi, ki vodijo mimo zanimivosti, te pa vas ne bodo pustile ravnodušnih. Vmes se ustavite v kakšni okoliški gostilni, kjer vam bodo postregli z gurmanskimi užitki, zaradi katerih se boste zagotovo radi vrnili v te kraje. In ne pozabite na slaščico vseh slaščic, ko ste že tam – pravo prekmursko gibanico, ki jo še vedno pripravljajo po receptih babic.

Kulinarično popotovanje po Lendavskih goricah

S kolesom ali peš se podajte na najvzhodnejše slovensko gričevje, ki se dviga nad Lendavo – Lendavske gorice. Tu sta doma bogata vinska kultura in vrhunska kulinarika. Hribčki in poti vas vabijo, da jih prekolesarite ali prehodite, si ob poti ogledate kulturnozgodovinske znamenitosti, poizkusite vino v katerem izmed vinotočev in uživate v kulinaričnih dobrotah izletniških kmetij ob poti. Za konec pa se povzpnite na razgledni stolp Vinarium, s katerega se vam razprostre pogled na kar štiri države naenkrat.

Kje se nastaniti?

V Hotelu Cubis, ki leži v neposredni bližini starega mestnega jedra Lendave, v idiličnem malomeščanskem mestu v severovzhodnem delu Slovenije. Njegova lega na robu mesta omogoča pogled na čudovito naravno kuliso Lendavskih goric.

Hotel je odlična izhodiščna točka za pohodniške in kolesarske ture, za kopanje v termalnih vodah, adrenalinska doživetja in druge športne podvige v bližnji okolici.

#2 Osvežujoča potepanja po zeleni planini

Če spadate med tiste, ki iščejo svež gorski zrak, se odpravite na planino Golte, ki je priljubljena točka za pohodnike, kolesarje, jadralne padalce in vse ljubitelje neokrnjene narave. V poletni vročini se bodo prilegla osvežujoča potepanja po planini, kjer se boste naužili brezmejnih razgledov. Sprehodite se po planini ali s SUP-desko zaveslajte po priljubljenem jezeru. Golte so prijazna destinacija tudi za ljubitelje kolesarjenja, saj jim ponujajo različne težavnostne poti. Pa tudi za tiste, ki imate radi adrenalin, se najde marsikaj, od spusta po ziplinu, plezanja do raziskovanja podzemlja.

Odkrivanje skrivnostnega kraškega podzemlja

Krajinski park Golte je poln vrtač in kraških jam, ki so zavarovane kot naravna vrednota. Z vodnikom si lahko ogledate ta čudesa, ki jih je naredila narava, spoznate neverjetno moč vode ter prisluhnete zgodbam in legendam, ki jih je navdihnilo skrivnostno podzemlje.

Kje se nastaniti?

Sodobno opremljen Wellness hotel Montis (prej Hotel Golte), ki je bil zgrajen leta 2010, stoji na 1.410 metrih nadmorske višine, v Krajinskem parku Golte. Omogočajo vam prijetno namestitev v udobju štirih zvezdic, ki je v letu 2020 prejela naziv najboljšega smučarskega hotela v Sloveniji. Hotel je odlična izhodiščna točka za pohodniške in kolesarske ture, za adrenalinska doživetja in druge športne podvige v bližnji okolici.

Poleti se lahko po idiličnih poteh vozite z gorskimi kolesi, se sprehodite do razgledne točke na Treh plotih ali pa obiščete katero od številnih turističnih točk v bližnjih krajih.

#3 Prvovrsten oddih med pastirskimi kočami

Le kdo ne pozna Velike planine? Ob misli nanjo se nam pred očmi prikaže pastirsko naselje s tipično arhitekturo, ki je nekakšen simbol Velike planine. Naselje zaživi v začetku poletja, ko pastirji na planino pripeljejo svojo živino, ostanejo pa vse do konca septembra. Z veseljem vas bodo povabili tudi na pokušino domačih mlečnih dobrot in vam povedali kakšno zgodbo o življenju na planini.

Podoživljanje življenja pastirjev

Podajte se na dvourno učno pot po Veliki planini, na kateri boste izvedeli vrsto zanimivosti o življenju na Veliki planini, o šegah in navadah, o arhitekturi in tudi o tem, kako se življenje pastirjev danes razlikuje od tega, kako so živeli nekoč. Videli pa boste tudi naravne znamenitosti, ki jih ponuja Velika planina. V poletnih mesecih vas bodo na Veliki planini pozdravile tudi krave, kar bo zagotovo razveselilo najmlajše člane.

Kje se nastaniti?

V Kamniku v hotelu MD Kamnik, ki je staromeščanska stavba iz 19. stoletja, zgrajena v samem osrčju mesta Kamnik ter samo 50 metrov oddaljena od osrednjega trga in glavne avtobusne postaje. Mestna tržnica, grad, muzeji in galerije so od hotela oddaljeni samo nekaj minut hoje. Kamnik s svojim srednjeveškim središčem in skoraj tisočletno zgodovino spada med najlepša evropska mesta. Očara pa tudi bližina slikovite Velike planine.

#4 Vas prepriča le vonj po morju?

Tudi slovenska obala je lahko čudovita. Vonj morja in borovcev bo pozitivno vplival na vas. Sprehodite se med oljčnimi nasadi, vinogradi in lepimi plažami ter razvajajte svoje brbončice z okusi morja.

Naj vas očara plaža školjkinih sipin

V Zalivu svete Katarine med Ankaranom in Luko Koper je Pokopališče školjk. Nastalo je med gradnjo Luke Koper, ko so mulj prečrpavali na bližnjo lokacijo, s katere se je kasneje blato spralo, ostale pa so sipine lupin kar 234 vrst školjk. Ta edinstven pas obale je eden redkejših v Evropi. Priča pa boste tudi izlivu reke Rižane v morje. To bo edinstven izlet, ki si ga boste zapomnili.

Kje se nastaniti?

Popolnoma prenovljena butična Rezidenca Ortus, od morja oddaljena le 250 metrov, je na čudoviti in mirni lokaciji v središču obmorskega mesta Ankaran. V idilični naravi slovenske Istre ponuja nepozaben oddih ter prestiž in ekskluzivnost, ki poskrbijo za luksuz in intimo izjemnega bivanja.

