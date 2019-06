Počitnice s splash podpisom

Oglasno sporočilo

Najmlajši bodo uživali

V Termah Tuhelj se je poletje že zdavnaj začelo, saj je kopanje mogoče že pri nižjih temperaturah. Odprti in zaprti tobogani, škropilniki, odlično vedro za novo vodno zabavo – vse to v ogrevanem bazenu na zunanjem kopališču. Otroci uživajo v Tuhi Landu, novi vodni atrakciji. Tukaj ni nobenih vremenskih neprijetnosti, če pa pade kakšna kaplja dežja, se zabava nadaljuje pod zaprto kupolo in v Vodnem mestu na notranjih bazenih.

Poslovite se od dolgčasa

To poletje vas čakajo znamenite vodne atrakcije, ki so že osvojile najmlajše kopalce. Vodne kače in zaprtega tobogana Black Hole preprosto ne smete zamuditi. Čarobni Vodni planet z zdravilno termalno vodo, valovi, gejzirji, podvodnimi masažami, vodno reko in tobogani privlači tako otroke kot njihove starše. Z bogatim animacijskim programom otrokom ne bo nikoli dolgčas, zato bodo starši lahko brez slabe vesti uživali v sončenju in plavanju.

Dogodki, ki se jih morate udeležiti

Zabave in smeha nikoli ni dovolj. Pričakujete lahko do 22 dogodkov Art & Fun, več kot 30 umetniških delavnic za otroke, devet velikih koncertov Art & Wine in degustacij ter dva dni Tuheljske noči. Umetnost v službi zdravja in dobrega počutja je temelj koncepta Art & Spa, edinstvenega programa te termalne oaze v srcu Zagorja. Delite svoje izkušnje s ključniki #splashljeto #termetuhelj in morda boste srečni dobitnik ene od številnih nagrad.

Wellness za vse generacije

Blatna masaža Tuhi, čokoladna masaža Tuhi, masaža Teenage dream za dojenčke, otroke, najstnike – masaže in spa tretmaji v centru SPAeVITA so prilagojeni vsem starostim. Mini pedikura in manikura, majhna wellness presenečenja in družinski savna programi bodo otroke naučili, kako skrbeti zase že od mladih nog. Po plavanju in vodnih igrah se prileže wellness odmor za vso družino. Mame in očetje bodo končno prišli na svoj račun.

Zagorje je najlepše poleti

Vinske ceste, muzeji, gradovi, bogata gurmanska ponudba in neokrnjena narava kar kličejo po tem, da jih raziščete. Poleti je Zagorje izjemno zanimivo, predvsem za ljubitelje aktivnih počitnic, ki bodo uživali v svojih najljubših aktivnostih, kot so kolesarjenje, tek, nordijska hoja ali pohodništvo v gosti senci zagorskih gozdov. Če se odločite za paket All Inclusive Light, bo poletje v Termah Tuhelj za dva otroka brezplačno.

All inclusive poletne počitnice namestitev v Classic oz. v Premium sobi

bogat samopostrežni WELL zajtrk , lahko samopostrežno kosilo z dodatno ponudbo vitalnih jedi in domača večerja s širokim izborom zagorskih lokalnih specialitet , ponudbo vitalne hrane in posebno pripravljenim jedem iz front-cookinga

neomejeno kopanje v bazenih Vodnega planeta

neomejena pijača pri vseh obrokih; kosilo in večerja: pivo, vino in sokovi, kava, čaj Družinam prijazno: 2 OTROKA BIVATA GRATIS**

Otroške delavnice z maskoto - Tuhijem

Zabava v otroški igralnici, Tuhi-aquafun

Družinski čas za sprostitev - Koriščenje športnih površin (odvisno od razpoložljivosti)

