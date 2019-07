Po kulinaričnih poteh Hrvaške

Foto: Getty Images

Hrvaška se je predlani pridružila platformi Mastercard® PricelessTM Cities, ki imetnikom kartic Mastercard® omogoča vrsto edinstvenih in ekskluzivnih doživetij, tudi takšnih, kjer glavno vlogo odigra prav kulinarika. Imetniki kartic Mastercard lahko izkusijo Hrvaško kot še nikoli prej in se podajo na neprecenljiva doživetja, ki jim bodo za vedno ostala v spominu.

Vaše počitnice na Hrvaškem bodo s programom Priceless Croatia tako še zanimivejše.

Doživetja Priceless Croatia so na voljo tako domačinom kot popotnikom in se raztezajo od kulinaričnih užitkov do kulture, zabave in nakupovanja – imetnikom kartic Mastercard pa omogočajo, da državo spoznajo na povsem drugačen način.



Neprecenljivo razvajanje vaših čutov

V okviru programa Priceless Croatia si lahko organizirate prav posebna doživetja v slogu vrhunske kulinarike in odličnega vina. Preverite del čudovite ponudbe.

Devet okusov hrvaške dediščine

Nastanite se v ljubkem hotelu s sanjskim razgledom in vrhunsko restavracijo z Michelinovo zvezdico.

Butični hotel Dragan di Lovrana ponuja vse za umirjeno razvajanje z veliko začetnico – prostorne in lično opremljene sobe, osvežujoč bazen, intimno vzdušje in hrano "izpod peresa" vrhunskega kuharskega šefa Denija Srdoča, ki se vam bo v okviru ponudbe predstavil skozi 9-hodni meni. Okusili boste lahko vse – od kvarnerskih škampov in krških testenin do avtohtone istrske govedine.

Kulinarična Istra

Istra je zelo priljubljena destinacija za vse gurmane, saj zagotavlja edinstveno mešanico okusov Sredozemlja. V okviru programa Priceless Croatia lahko obiščete najboljše istrske vinske kleti, v Motovunskem gozdu se lahko odpravite na lov za tartufi, v gurmanski restavraciji San Rocco Heritage Hotela pa lahko uživate v 10-hodni večerji za dva. Meni, skozi katerega vas vodi sommelier, združuje različne istrske okuse – tartufe, olivno olje, sveže ribe ...

Posebno kulinarično izkušnjo vam bo pripravila šefinja Marina Gaši. V restavraciji Marina v Novigradu lahko njene jedi okušate le v okviru ekskluzivnega degustacijskega menija, ki vključuje le najbolj sveže ribe, ujete v okviru lokalnega ribištva.

Hedonistični užitki na Pagu

Spoznajte otok Pag skozi sodobno kulinariko. V restavraciji hotela Boškinac, kjer spoštujejo gastronomsko dediščino s poudarkom na ribah, jagnjetini, siru in pršutu, boste lahko tradicionalne otoške okuse občutili na inovativen način. Na njihovih krožnikih boste tako doživeli vse okuse in vonje otoka, predstavljene v posebnem ustvarjalnem slogu, ki vas bo popeljal v kulinarične višave.

V okviru Priceless Croatia boste lahko uživali v tridnevnem gurmanskem razvajanju z 8-hodno večerjo v hotelski JRE restavraciji.

Prepustite se 3-hodnemu meniju, ki slavi kulinarično bogastvo hrvaške obale, kar za VIP-mizo pri Foši. Rustikalna, historična in priznana restavracija slovi po klasični kuhi, osnovani na tradicionalnih tehnikah priprave.

Ko boste potovali po Hrvaški, ne pozabite na kartico

Debetna kartica Mastercard je eden glavnih potovalnih pripomočkov, s katerim bo potovanje po Hrvaški zabavnejše, predvsem pa še bolj brezskrbno in polno nepričakovanih doživetij. Z njo lahko plačujete vse – od cestnine, vozovnic za trajekt, sladoledov, romantičnih večerij, vstopnin za muzeje in še in še. Mastercard je ključ za vse vaše počitniške avanture.

S kartico Mastercard bo plačevanje lažje in bolj priročno, saj vam ne bo treba skrbeti, ali imate pri sebi dovolj gotovine, odveč pa bo tudi strah, da ne boste imeli v bližini nobene menjalnice. Ob uporabi kartic s seboj ni treba nositi večjih zneskov gotovine v tujih valutah, s čimer zmanjšate možnost kraje ali izgube denarja.

Poleg tega je plačevanje s kartico varnejše, saj jo lažje skrijete. Če jo izgubite, pa jo lahko zelo hitro prekličete in se takoj zavarujete pred izgubo denarja.

Glavne prednosti plačevanja z debetno kartico Mastercard so: plačevanje je hitro, preprosto in varno,

s kartico si na morju brez skrbi,

kartica Mastercard je najbolj sprejeta kartica na svetu,

plačevanje s kartico prinaša številne ugodnosti na izbranih lokacijah na Hrvaškem,

uporaba kartice prinaša številna neprecenljiva doživetja.

