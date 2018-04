Po hladni pomladi končno na topli oddih

Mrzli dnevi so nas že malce izčrpali in vsi se že oziramo za najnovejšimi katalogi prvomajskih počitnic in sanjamo o deželi, kjer bomo s koktajlom v roki mežikali v sonce. Razkrivamo, katere so med najbolj priljubljenimi letošnjimi prvomajskimi destinacijami.

Ko izbiramo idealno destinacijo za prvomajske počitnice, nas ponavadi vodi en pomemben dejavnik – kje je toplo? Potem se poglobimo v cene aranžmajev in letalskih vozovnic.

V ožji krog najljubših dežel in krajev, kjer je zadovoljstvo zagotovljeno, se uvrščajo tisti, kjer so zagotovljeni dih jemajoče dogodivščine, spektakularni razgledi, čudoviti zgodovinski biseri, vrhunska kulinarika in prijetna družba domačinov. Čas je, da rezerviramo prvomajske počitnice. S tem bomo veliko naredili za svoje osebno zadovoljstvo. Potovanja nas osrečujejo in navdihujejo.

Če si maja privoščimo res nepozabno avanturo, bo leto uspešno. Izgovori, da nimamo dovolj denarja, ne pridejo v poštev. Finančne ovire, ki nam onemogočajo, da bi v polni meri užili vse, kar nam svet ponuja, je mogoče premostiti tudi s hitrim gotovinskim posojilom. Vsako priložnost za potovanje je treba zgrabiti z vsemi močmi.

Kam potujemo letos?

V Egipt

Kompleks piramid v Gizi je znan tudi kot Velike piramide.

… ker je spet čas za to čudovito deželo piramid. Lani so v dolini kraljev južno od Kaira odkrili grobnico s 17 mumijami, za katere so prepričani, da so bili duhovniki ali uradniki. Živeli naj bi v času rimskega imperija. V sušnih nižinah Gize gradijo Veliki egipčanski muzej, kjer bodo še letos kmalu na ogled najlepši zakladi faraonov.

Nujno obiskati: piramide v Gizi, Luksor, Memfis.

Nujno doživeti: plovba po Nilu, potapljanje v Rdečem morju, barantanje na živahnem orientalskem bazarju Khan El Khalili.

Na Havaje

Plaža Little Beach na otoku Maui na Havajih.

… ker moramo doživeti čudovite plaže, toplo morje in izjemno vulkansko pokrajino. Najbolj oddaljeni otoki na svetu, Havaji, na polovici poti med Japonsko in Kalifornijo, so sanjska destinacija za vse ljubitelje narave. Nekateri otoški vrhovi dosegajo tudi nadmorsko višino 4.200 metrov.

Nujno obiskati: narodni park Volcanoes na glavnem otoku Hawaii, imenovanem tudi Veliki otok, nakupovanja in prireditve v prestolnici Honolulu.

Nujno doživeti: lenarjenje na čudoviti plaži in večerne zabave na otoku Waikiki, opazovanje kitov, žareča lava, ki se izliva v morje na plaži Punaluu Beach Park.

Na Fidži

Sončni zahod na plaži v vasi Matana - okot Kadavu na Fidžiju.

… ker nas bodo otoki arhipelaga Fidži popolnoma prevzeli – bele plaže in resaste palme, ki se skoraj dotikajo kristalno čistega morja, barviti koralni grebeni in obilica zelenja. Če nas mika potapljanje in druženje z delfini ter drugimi morskimi prijatelji, bomo imeli na Fidžiju veliko tovrstnih srečanj. Obiskovalce razvajajo na vsakem koraku in tam se bomo počutili kot pravi tihomorski kralji.

Otočje Fidži sestavlja okrog 300 otočkov. Največja sta Viti Levu in Vanua Levu.

Nujno obiskati: botanični vrtovi in tempelj Sri Siva Subramaniya v mestu Nadi.

Nujno doživeti: pitje tradicionalne pijače kava iz korenin naravnih zelišč in sončni vzhod na najvišjem vrhu otočja Waya Lailai na otoku Yasawas.

Na Sejšele

Baie Beau Vallon - plaža na otoku Mahe na Sejšelih

… ker velja za izjemno lepo ohranjen tropski raj v Indijskem oceanu. Počitniška letovišča ob turkiznem morju in belih peščenih plažah so primerna tudi za družine. Sejšele sestavlja 115 granitnih in koralnih otokov, mednarodno letališče je na osrednjem otoku Mahé.

Nujno obiskati: narodni park Valle de Mai na otoku Praslin, otoki La Digues, Silhouette, Frigate in North Island, najlepši sejšelski plaži Anse Lazi in Cote d'Ore.

Nujno doživeti: vrhunska sejšelska kulinarika, potapljanje in odkrivanje živobarvnih tropskih rib, polet z letalom iz Mahéja to Praslina.

Na Bali

Foto: Thinkstock

… ker se imenuje tudi otok bogov. Bali je najbolj znan indonezijski otok in je za mnoge eden najlepših otokov na svetu. Otočje z vulkanskimi gorami je prepleteno z riževimi polji na terasah, povsod so kokosove palme in slikovite vasi. Turizem je najbolj razširjen na južni obali Balija, medtem ko je za potapljače zanimiv predvsem severni del otoka.

Nujno obiskati: jezero Bratan, tempeljski kompleks Ulan Danu, kraljeve toplice Tirta Gangga, surfarska plaža Ulu Watu, ribiška vasice Jimbaran.

Nujno doživeti: plavanje z delfini, občudovanje najlepših slonov, obisk pri tradicionalnem zdravilcu, lokalna tržnica z začimbami.

