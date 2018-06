Odmerek sreče, ki ga ne morejo odtehtati prav nobene materialne reči

Sodelujte v nagradni igri na koncu prispevka in se potegujte za potovalni kovček American Tourister SoundBox

Foto: American Tourister in Thinkstock

Mnogo ljudi meni, da nas zapravljanje denarja za materialne dobrine naredi srečnejše kot enkratna izkušnja v obliki potovanja ali obiska koncerta. Pa to resnično drži? Potovanja in širjenja obzorij nam dajo priložnost, da se odklopimo od svojega vsakdana. Na potovanjih spoznavamo nove kulture, nove ljudi in nadgrajujemo socialne stike ter smo vsaj za nekaj časa odmaknjeni od družbenih medijev.

To je preprosto priložnost, da odmaknjeni od vsakodnevnih obveznosti preživimo kakovosten čas s svojimi najbližjimi. Mar ni to največji odmerek sreče, ki si ga lahko privoščimo? Zagotovo.

Dovolj zgodaj in organizirano

Priprava na daljše ali krajše potovanje je zelo pomembna, saj vam lahko že samo ena pozabljena potrebščina pokvari še tako prijetno dopustovanje. Ko se odpravljamo na pot, se poskušamo držati načela ''čim manj stresa in nervoze vsaj do zadnjega dne''. Tema se lahko izognemo ali ju vsaj omilimo, če se na odhod na počitnice začnemo pripravljati dovolj zgodaj in predvsem organizirano.

Poleg organizacije stvari pa je pomembna tudi ustrezna izbira potovalnega kovčka. Ali ste prepričani, da veste, katera velikost kovčka je najprimernejša za vaše naslednje potovanje?

Ali vam bolj ustreza kovček z dvema ali štirimi kolesi? Pred letošnjimi poletnimi počitnicami in vrhuncem turistične sezone smo za vas pripravili nasvete in navodila za izbiro ustreznega potovalnega kovčka, ki vam bo zagotovo odlično služil na vaših težko pričakovanih počitnicah ter vam delal družbo še na številnih drugih potovanjih.

Začnimo na začetku

Če se odločate za nakup novega kovčka, se morate najprej prepričati, da vam bo pravilna izbira prinesla tisto, kar boste od kovčka pričakovali na svojih potovanjih. Predvsem imejte v mislih, da kovček verjetno kupujete za dalj časa, zato mora njegova kakovost zagotavljati nemoteno opravljanje njegove funkcije celotno obdobje uporabe. Ker kovčka ne kupujete vsako leto, je priporočljivo pregledati predvsem ponudbo kakovostnih proizvajalcev z dolgoletno tradicijo, ki dobro vedo, kaj kupec pričakuje od njihovega izdelka, in mu lahko to tudi zagotovijo.

Najprej premislite o načinu potovanja. Če boste potovali predvsem z letalom, preverite, kakšne so omejitve prtljage pri različnih letalskih prevoznikih. Za kabinsko prtljago so maksimalne dimenzije zelo različne in nepoznavanje teh vam lahko povzroči nepotrebne stroške že na začetku vaše poti. Pri oddani prtljagi pa je bistvena omejitev običajno maksimalna teža, zato je še toliko bolj pomembno, koliko tehta vaš kovček, ko je prazen.

Predstavljajte si, kaj vse bi še lahko vzeli s seboj, če bi prihranili nekaj kilogramov na račun peresno lahkega kovčka. Če bo vaše potovanje potekalo po kopnem in bo počivališče vaše prtljage največkrat prtljažnik avtobusa, avtomobila ali podobnega prevoznega sredstva, potem morda raje razmislite o potovalni torbi, ki se s svojo mehko obliko brez težav prilagodi vsaki oviri. Po drugi strani pa na primer ležerna križarjenja kar kličejo po uporabi trdega kovčka.

Katera velikost?

Najlažja izbira je pred vami, če boste za svoj oddih izbrali katero izmed evropskih mest. Za kratke izlete ob koncih tedna ali nekajdnevne počitnice posezite po majhnem kabinskem kovčku. Večina letalskih prevoznikov zanje ne zahteva dodatnega plačila, veliki pa so ravno dovolj, da lahko vanje pospravite najnujnejše osebne potrebščine. Vse, kar morate vedeti o kabinski prtljagi, si sicer lahko preberete tukaj.

Če pa se odpravljate na daljše potovanje, ki bo trajalo približno teden dni, raje posezite po nekoliko večjem kovčku. Takšno velikost kovčka boste prepoznali pod izrazom medium, visok je od 60 do 70 centimetrov, oziroma kot srednjo izbiro velikosti kovčka v posamezni kolekciji.

Upoštevajte tudi to, da imajo nekateri mehki kovčki možnost razširitve prostornine s posebno zadrgo. Dodatni litri vam lahko pridejo prav pri shranjevanju spominkov in daril, ki jih boste kupili na potovanju. Za kratka poslovna potovanja pa boste raje izbrali trdi kovček, saj ta nudi večjo zaščito in deluje bolj elegantno. V tem smislu je kovček iz linije Soundbox prava posebnost, saj gre za trdi kovček, ki ga lahko razširimo.

Za še daljša potovanja, ki trajajo okoli štirinajst dni, je odločitev preprosta - izberite največji kovček v izbrani kolekciji. Tako si boste zagotovili kar največ svobode pri pakiranju najljubših oblačil, čevljev, modnih dodatkov in toaletnih potrebščin. Največji kovčki so navadno označeni z okoli 80 centimetri višine. Pri izbiri velikost kovčka upoštevajte tudi letni čas, v katerem boste potovali. Zimska oblačila namreč zavzamejo veliko več prostora kot poletna.

Pri nekaterih kolekcijah pa vam proizvajalci, kot je American Tourister, ponujajo tudi izbiro vmesnih velikosti kovčkov, s katerimi lahko ustrežejo tudi najbolj specifičnim željam. Ne potrebujete največjega kovčka, ki obstaja, kovček srednje velikosti pa vam je vseeno malenkost premajhen? Brez skrbi, vmesne velikosti kovčkov bodo poskrbele, da boste našli točno to, kar potrebujete.

Število koles

Glede na število koles kovčke delimo v dve skupini. Kovčke z dvema kolesoma imenujemo tudi kovčki upright, kovčke s štirimi kolesi pa kovčki spinner. Ključna prednost kovčkov s štirimi kolesi je, da so bistveno bolj vodljivi. Zaradi v kovček pomaknjenih koles je kovček upright lahko nižji ali pa je njegova višina bolje izkoriščena, kar ima lahko pomembno vlogo pri strogih omejitvah nekaterih letalskih prevoznikov.

Kolesa kovčkov spinner prevzamejo celotno težo prtljage in tako popolnoma razbremenijo uporabnika. Njihovo manevriranje in izogibanje oviram je bistveno lažje kot pri kovčkih z dvema kolesoma. Ker so zunanja kolesa najobčutljivejši del kovčkov spinner, proizvajalci, kot je na primer American Tourister, posvečajo veliko pozornosti prav trpežnosti koles, ki morajo prestati zahtevna testiranja odpornosti proti udarcem.

Zasnovi z dvema kolesoma boste hvaležni zlasti na potovanjih, na katerih boste kovček večinoma vozili po urbanih območjih in manj urejenih poteh. Pri kovčkih upright sta kolesi običajno nekoliko večji, kar omogoča zanesljivejšo vožnjo po neravnih podlagah.

Čeprav je vožnja kovčka na dveh kolesih običajno prijetna in preprosta - vlečete ga za seboj -, je vseeno treba opozoriti, da se pri daljših vožnjah težjega kovčka upright lahko utrudite, saj del teže ves čas podpirate z roko, s katero vlečete kovček.

