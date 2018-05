Cristiano Ronaldo: Najboljše s potovanj prinesem nazaj!

Potovanje in raziskovanje sveta nam omogoča nabiranje najlepših in neprecenljivih izkušenj. Ko se podamo na pot v drugo državo in kulturo, moramo iz svojega območja udobja in početi stvari, ki sicer niso del vsakdanje rutine.

Na potovanjih je človek nenehno soočen s samim seboj, bolj kot kjerkoli drugje lahko spoznava svoje omejitve, mnenja, koncepte, prepričanja. Ko se posameznik enkrat zares doživi na tak način, je povsem razumljivo, da želi takšno izkušnjo čim večkrat ponoviti ali pa jo čim bolj prenesti v svoj vsakdan. Življenje je eno samo in kdaj, če ne zdaj, bomo torej potovali?

Najboljše je tisto, kar prinesete nazaj

Od potovanja boste imeli veliko več, če se boste nanj dobro pripravili. Preden se odpravite na potovanje, so med najpogostejšimi problemi dileme, kaj vzeti s seboj, kaj pustiti doma in kam kaj zložiti. Pakiranje je tisti del potovanja, ki večini predstavlja enega bolj zoprnih delov poti, a z nekaj triki, ki naj preidejo v navado, bo tudi to opravilo čisto rutinsko, ne da bi vmes pozabili na vse ključne zadeve.

In ne pozabite. Najboljše je tisto, kar prinesete nazaj. To so neprecenljivi spomini, izkušnje in doživetja.

S pomočjo preprostih nasvetov lahko pri pakiranju prihranite veliko prostora in se izognete nepotrebni navlaki, ki je med počitnicami sploh ne boste potrebovali. S pametnim pakiranjem vam lahko celo ostane nekaj dodatnega prostora, ki ga lahko zapolnite s počitniškimi spominki.

1. Manj oblačil, več denarja

Vzemite s seboj pol manj oblačil, kot ste jih nameravali, in dvakrat več denarja, kot ste ga nameravali.

2. Omejite kozmetiko

Na počitnicah nikakor ne potrebujete velikih stekleničk šampona, balzama in gela za prhanje. V marsikateri drogeriji vse to prodajajo v manjših različicah, ki bodo zavzele veliko manj prostora, omislite pa si tudi mini zobno pasto.

3. Odločite se za digitalno

Namesto kupa revij in knjig, ki v zasedejo veliko prostora, poleg tega pa obtežijo vašo prtljago, si najljubše poletno branje raje naložite na tablični računalnik ali digitalni bralnik knjig, če ga seveda imate.

Če pa še vedno raje uživate v nedigitalnem svetu, revije pustite doma in si jih kupite na počitniški destinaciji. Včasih je bolj zanimivo, če preberemo kaj lokalnega in se s tem naučimo nekaj novega.

4. Pakirajte na pravi način

Oblačil ne zlagajte, temveč jih zvijte. Zlaganje lahko pošteno zmečka vaše obleke, kar v tednu brez likalnika nikakor ni zabavno. Zato oblačila raje zvijte v tesne role, s čimer boste prihranili prostor.

5. Pripravite si garderobo

Pred pakiranjem si sestavite nekaj stilov in kombinacij, s čimer boste nepotrebne obleke pustili doma. Vsak kos lahko uporabite vsaj dvakrat, vendar v drugačni kombinaciji, s čimer boste vedno v stilu. Jakne in puloverji zavzamejo veliko dragocenega prostora in pomenijo dodatno težo. Razen če greste v Rusijo sredi zime, je oblačenje po plasteh še vedno rešitev.

Če le lahko, se izognite kavbojkam. Ogromne so, vpijajo umazanijo in vonj, njihovo sušenje na zraku pa lahko traja več dni. Bombaž je, na primer, veliko primernejši.

6. Pomembno, a preveliko?

Če je nekaj za vas pomembno, je pa preveliko za v vašo torbo, ki jo na potovanju nosite čez dan, to raje pustite doma. Čeprav morda zveni smešno, po nagnetenih ulicah nahrbtnik raje nosite na trebuhu kot na hrbtu.

7. Težo dvakrat preverite

Pred odhodom na letališče nujno dvakrat preverite težo kovčka, saj nočete biti slabe volje še pred vzletom. Dodatni kilogrami niso poceni, zato bodite pri tem še posebej previdni.

8. Zapolnite svoje čevlje

Luknje in žepe zapolnite z nogavicami in nakitom. Neprilagodljive kose, kot so čevlji, spakirajte čisto na začetku, vse drugo pa okoli njih. Nogavice in druge manjše predmete lahko prav tako pospravite v čevlje, saj boste tako odlično izkoristili prostornino kovčka. Skoraj vsak čevelj v sebi skriva še nekaj dodatnega prostora, ki ga lahko izkoristite.

9. Pravi kovček je ključen

Zelo pomembno je, da je vaš potovalni spremljevalec lahek in da ima veliko manjših prostorčkov, kamor lahko shranite manjše predmete. Veliko vlogo ima tudi material oziroma njegova trdota, da bo vaša vsebina ostala nepoškodovana.

Takšen je na primer trdi potovalni kovček American Tourister SoundBox, dobitnik prestižne oblikovalske nagrade Red Dot Design Award 2017. Ponavljajoči koncentrični krogi na kovčku spominjajo na obliko legendarne vinilke. SoundBox je prva polipropilenska kolekcija proizvajalca American Tourister, ki zagotavlja tudi priljubljeno možnost razširitve. S posebno diskretno zadrgo lahko kovček razširite in pridobite dodatni prostor. Štiri dvojna kolesa zagotavljajo preprosto in zanesljivo vožnjo na raznolikih terenih. Potovanje po vsem svetu bo z uporabo ključavnice TSA varnejše.

Izbirate lahko med igrivimi barvami in različnimi velikostmi, primernimi za tedensko ali dvotedensko potovanje.

Sledite utripu sveta in potujte s kovčkom SoundBox

Cristiano Ronaldo je svoj kovček že izbral

Najboljši nogometaš na svetu, Cristiano Ronaldo, ki se v teh dneh vneto pripravlja na finale Lige prvakov je svoj kovček že izbral. S potovalnim kovčkom American Tourister SoundBox pa se bo podal tudi na svetovno prvenstvo v Rusiji, ki je pred vrati.

"V svojem kovčku z vsakega potovanja prinesem nove spomine, izkušnje in zgodbe. Podoživljanje teh posebnih trenutkov pa v meni še dodatno vzbuja strast do potovanj in kar kliče k novim avanturam.

Kateri kovček pa boste izbrali vi? Sodelujte v nagradnem žrebanju Odgovorite na vprašanje in sodelujte v nagradni igri. Podarili bomo potovalni kovček American Tourister SoundBox.

Cristiano Ronalod: "Vznesen sem, da sem postal ambasador blagovne znamke American Tourister. Kot navdušen popotnik sem pristaš znamke, njene mladostne energije in vrhunskih kovčkov z značajem American Tourister."