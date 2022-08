Odkrivanje kulturnih in naravnih lepot šibeniškega podnebja med sprehodom

Vabimo vas k odkrivanju in raziskovanju obale, zaledja, naravne in kulturne dediščine ter otoških zakladov šibeniškega arhipelaga . Korak za korakom se bomo odpravili po nacionalnih parkih, mestnih jedrih in neuhojenih poteh za vse nove sprehajalce, željne edinstvenih doživetij, ki prebudijo vse čute.

Sprehod po naravi

KORAK št. 1

Sprehod začenjamo v živopisnem kanalu, dolgem 75 kilometrov. To območje porečja Krke in njenega toka je bilo leta 1985 razglašeno za Nacionalni park Krka, kar je samo še potrdilo izjemnost krške lepotice Krke in njenih sedmih travertinskih slapov ter posebnost njenih naravnih pojavov in kulturno-zgodovinskih spomenikov. Med sprehodom vsekakor obiščite Roški slap in Skradinski buk, ki spada med največje travertinske pregrade v Evropi.

Med obiskom nacionalnega parka boste poleg izjemno bogatega živalskega in rastlinskega sveta odkrili sledi človeškega ustvarjanja od prazgodovine do danes, pretočene v številne kulturno-zgodovinske spomenike. Tu so ostanki vodovoda rimske Scardone, rimskega vojaškega tabora Burnum in srednjeveških hrvaških utrdb iz 14. stoletja. Med sakralnimi objekti so najdragocenejši frančiškanska cerkev Gospe Visovačke, samostan Milostne matere na otočku Visovac in samostan Krka (Sv. Nadangel).

S sprehodom skozi ta naravni pojav se boste nadihali svežega gozdnega zraka in prebudili vse svoje čute.

1. namig: Sprehodite se po eni od treh krožnih stez in spoznajte rastlinski ter živalski svet in kulturne ter zgodovinske zanimivosti Parka.

Foto: Ivo Biočina

KORAK št. 2

Iz zaledja plujemo proti osrednjemu delu Jadranskega morja, kjer najdemo 89 otokov, otočkov in grebenov šibeniškega arhipelaga, ki spadajo v edinstven nacionalni park Kornati. Najbolj razčlenjena skupina otokov v Sredozemlju tvori impozantno sliko iz zraka in tudi kopnega. Kornate imenujemo tudi kamniti biseri Sredozemlja, saj njegovi otoški kamniti zidovi nemo in vztrajno pričajo o napornem obdelovanju revne zemlje v kamnu, obkroženem s kristalno čistim morjem. Ribiška naselja, sakralni objekti in mogočna kornatska zgradba, samostanski stolp Tureta iz 6. stoletja, so stare priče bogate in burne zgodovine tega otočja.

Sprehod po kornatskih otokih vam bo postregel z nepozabnimi trenutki, zanimivi geološki pojavi bodo v vašem spominu ostali še dolgo po vrnitvi domov. Do kornatskih razglednih točk ni težko priti, ponujajo pa razgled na kornatska polja, ki so danes v glavnem prekrita z oljkami, medtem ko so kilometre dolgi kamniti zidovi, ki ločujejo otoke in si jih prav tako lahko ogledate, ena od največjih turističnih atrakcij tega območja.

2. namig: Na sprehod ne pozabite vzeti kape in ostale zaščite pred soncem, saj je sence v Kornatih malo.

Foto: Ervin SIlić

KORAK št. 3

V bližini mesta Šibenik najdete priljubljeno letovišče Vodice, ki ponuja odlične pogoje za nepozaben in aktiven dopust. Poleg sprehoda po čudovitih vodiških plažah lahko odkrivate bogato kulturno dediščino in nekatera dragocena arheološka nahajališča na tem območju. Kulturna pot Voda – močna ustvarjalka zgodovine vam bo razkrila 20 kulturno-zgodovinskih atrakcij Šibeniško-kninske županije na šestih območjih. V bližini Vodic obiščite Veliko Mrdakovico – Arauzono, hrib Okit – svetišče Gospe Karmelske, Rimsko cisterno, kamnite konstrukcije, otok Prvić ter Prižbo na Srimi. Med sprehodom po središču mesta lahko spoznate bogato zgodovino, ki jo pripovedujejo ozke uličice, cerkve in kamnite hiše. Vodice ponujajo tudi številne možnosti za ljubitelje aktivnega turizma, medtem ko lahko oči zvečer zatisnete v katerem od tukajšnjih hotelov, kampov ali zasebnih nastanitev.

Ko se boste odločili dvigniti sidro, raziščite živopisne plaže in slikovite hribčke otoka Prvić, ki je od Vodic oddaljen samo okrog 20 minut vožnje z ladjo. Otok sestavljata dve naselji, Šepurin in Prvić Luka, ki tvorita edinstveno otoško zgodbo. Sprehodite se po strmih ulicah Šepurina in obiščite njegova sakralna objekta: cerkev Velike Gospe in cerkev sv. Roka. V Prvić Luki spoznajte Fausta Vrančića, prvega hrvaškega leksikografa in velikega izumitelja, ki mu je posvečen tudi Spominski center.

3. namig: Vsem ljubiteljem vožnje na dveh kolesih okolica Vodic (ne glede na njihovo telesno pripravljenost) nudi kilometre urejenih poti.

Foto: A. Karli

Kulturološko obarvan sprehod

KORAK št. 4 – ŠIBENIK

Odkrivanje kulturne dediščine začenjamo v mestnem jedru enega od najstarejših hrvaških mest na jadranski obali – v Šibeniku. Sprehod začnite izpred katedrale sv. Jakoba, znane zgradbe, uvrščene na Unescov seznam spomeniške dediščine, in edine katedrale v Evropi, ki je v celoti zgrajena iz kamna. Šibenik je mesto s kar 24 cerkvami, njegovo staro mestno jedro poleg številnih sakralnih objektov in palač ter hiš plemičev in običajnih ljudi izstopa po lepoti osrednjega mestnega Trga Republike Hrvaške. Med sprehodom obiščite tudi Trg s štirimi vodnjaki, ki predstavljajo staro mestno cisterno, in odkrijte Knežjo in Škofijsko palačo (obe najdete v starem mestnem jedru).

Šibenik je zaradi svojega položaja idealna izhodiščna točka za izlete. Ko spoznate lepote tega kraljevskega mesta, se odpravite še proti nacionalnima parkoma Krka in Kornati, ki bosta vaš kulturološko obarvan sprehod obogatila še z naravnimi pojavi.

4. namig: Sprehodite se po parku Roberta Visijanija in izvedeli boste, zakaj pravijo, da je Šibenik eno najlepših dalmatinskih mest.

Foto: Šibensko-kninska županija

KORAK št. 5

Med obiskom Šibenika nikakor ne izpustite ogleda mestnega obzidja šibeniških trdnjav: trdnjave sv. Mihaela ter trdnjave Barone. Trdnjava Barone, ki se nahaja 90 metrov nad morjem, je zgrajena vzporedno s trdnjavo sv. Janeza, in sicer leta 1646 v času turških vpadov v mesto. Med obiskom te trdnjave lahko obiskovalec doživi izkušnjo razširjene resničnosti, ki pričara in oživi like, zvoke in prizore Šibenika iz 17. stoletja. Odkrijte zidove, ki pripovedujejo, in se vrnite v stare čase.

Druga trdnjava, ki je med obiskom Šibenika nikakor ne smete izpustiti, je Trdnjava sv. Mihaela. Najdete jo na strmi, kamniti vzpetini, s katere se ponuja čudovit razgled na številne otoke šibeniškega arhipelaga ter srednjeveško mesto. V času Ilirov je ta ščitila lokalne prebivalce. Ime je dobila po cerkvi, posvečeni nadangelu Mihaelu, ki se je od najzgodnejših časov nahajala znotraj trdnjave. Simbolična povezava med trdnjavo in mestom je vidna na več ravneh – pri zidovih trdnjave se začenja mestno obzidje, ki je stoletja obkrožalo in ščitilo Šibenik, sveti Mihael pa je od najzgodnejših časov nebeški zaščitnik mesta. Danes v trdnjavi najdete edinstven letni oder z bogatimi glasbeno-scenskimi programi na prostem.

5. namig: Doživite koncert na prostem 70 metrov nad morjem v trdnjavi, pod katero se je razvilo mesto Šibenik.

Foto: Šibensko-kninska županija

KORAK št. 6 – KANAL SV. ANTONA + NIKOLE

Katedrala sv. Jakoba ni edina šibeniška zgradba pod Unescovo zaščito – do trdnjave sv. Nikole se lahko sprehodite skozi Kanal sv. Antona, ki je dolg okrog štiri kilometre, in doživite neprekosljiv panoramski razgled na celo mesto in šibeniški arhipelag.

Na vstopu v kanal se vidijo ruševine starih stolpov iz 16. stoletja, a če se odpravite po strmih klifih proti izhodu iz kanala, pridete do vabljivega morskega tunela, prekopanega v drugi svetovni vojni, ki je izkopan v živi steni. V neposredni bližini se nahajata staro pristanišče in jama, v kateri se je nahajala cerkvica, posvečena svetemu Antonu. Proti izhodu iz kanala strme stene preidejo v čudovite zalive, primerne za kopanje in rekreacijo.

6. namig: Povzpnite se do najvišje točke v kanalu, do katere vodi urejena pot, in si napolnite pljuča ter srce z lepoto šibeniškega arhipelaga.

Foto: Šibensko-kninska županija

KORAK št. 7

Sprehod po šibeniškem podnebju zaključimo v najslavnejši prestolnici hrvaških kraljev in opazovalnici, s katere se ponuja razgled na celotno Dalmacijo – mestu Knin. To mesto, ki se nahaja na križanju pomembnih poti med notranjostjo in morjem, je od nekdaj zelo pomembno za vse Hrvate, zaradi česar se pogosto imenuje tudi Ključ Hrvaške in Vrata Dalmacije.

Odpravite se na znano kninsko trdnjavo in raziščite okolico, ki vas bo vrnila v kraljeve čase. Vsem ljubiteljem ekstremnih športov planina Dinara ponuja odlične pogoje, kninsko območje je tudi nepogrešljiva destinacija za kolesarje. Na tem območju boste našli skupno 13 urejenih kolesarskih poti, ki bodo zaradi svoje raznovrstnosti izpolnile želje tudi najzahtevnejših kolesarjev.

Uživajte v bogastvu naravnih lepot in kulturnih znamenitosti kninskega območja.

7. namig: Obiščite Burumska in bližnja Šarena jezera v bližini Knina in si privoščite sprehod ob njihovih mirnih vodah.

Foto: Ivo Biočina