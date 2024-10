Odkrili smo popolno destinacijo za jesenski oddih – Pomurje!

Če še nimate ideje, kje bi preživeli proste dneve, vas vabimo, da raziščete ta čudovit kotiček na stičišču štirih držav. Pomurje, regija na stičišču Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, je pravi raj za ljubitelje narave, kulture in pristne kulinarike. Kljub svoji umirjeni naravi skriva nešteto priložnosti za doživetja. Jesen je idealen čas, da odkrijete vse lepote te regije, ki se v tem obdobju obarvajo v tople, zlate odtenke. Pomurje vas bo navdušilo s svojo raznolikostjo in avtentičnostjo, saj ponuja tako možnosti za aktiven oddih kot tudi umirjeno sprostitev. Jesenske počitnice so pravi čas, da odkrijete skrita obmejna območja, kjer številne naravne in kulturne znamenitosti čakajo, da jih raziščete.

Vaša jesenska avantura se lahko začne z obiskom interaktivnega doživljajskega parka Expano v Murski Soboti, ki je idealen za obisk na deževen dan. Nahaja se tik ob Soboškem jezeru in ponuja interaktivno doživetje, kjer se lahko podrobno seznanite z raznoliko ponudbo Pomurja. V Expanu boste na enem mestu izvedeli več o naravi, kulturi, zgodovini ter turističnih in kulinaričnih atrakcijah regije. Virtualne izkušnje, zanimive razstave in multimedijske vsebine vam bodo omogočile, da Pomurje doživite na edinstven način ter načrtujete popoln izlet po tem slikovitem območju. Ko boste raziskali vse, kar Expano ponuja, je čas, da se podate na pot in v živo občutite lepote regije.

Pomurje lahko raziščete, doživite, okusite ali pa se preprosto sprostite v objemu njegove slikovite pokrajine in prijaznih ljudi. Vsak obisk je priložnost za nova doživetja, ki jih ne boste pozabili.

Foto: TIC Moravske Toplice

Raziščite jesensko obarvane Lendavske gorice, kjer vas med zlato-rdečimi vinogradi čakajo razgledi, ki vam bodo vzeli dih. Zagotovo ne boste spregledali Stolpa Vinarium, ki ponuja čudovit panoramski razgled na štiri države. Odkrijte čarobnost Krajinskega parka Goričko, ki v jesenskih barvah zažari kot pravljica. Ne pozabite obiskati največjega gradu na Slovenskem s 365 prostori ter ostankov vulkana v Doživljajskem parku Vulkanija.

Doživljajski park Vulkanija Foto: Razvojni center Murska Sobota

Doživite mir in spokojnost narave med sprehodom ob megličasti reki Muri ali raziščite biotsko raznovrstnost Bukovniškega jezera. Temperature so še vedno dovolj prijetne, da se pridružite kolesarski turi po jesensko obarvanih poljih in gozdovih. Doživetja v naravi so v tem letnem času še posebej čarobna. Izberite eno izmed tur na visitpomurje.eu, kolo pa lahko najamete tudi v TIC Moravske Toplice.

Bukovniško jezero Foto: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik

Po dnevu raziskovanja se sprostite v eni od pomurskih termalnih oaz, kot so Terme 3000, Terme Vivat, Terme Banovci ali Thermal Resort Lendava. V topli termalni vodi se boste ogreli in sprostili, hkrati pa poskrbeli za svoje zdravje in dobro počutje. Jesenski večeri v wellness centrih in spajih, obkroženi z naravo, so popoln način, da se napolnite z energijo in zaključite dan v objemu prijetne topline.

Jesen v Pomurju ni popolna brez pristne kulinarike, ki vas bo popeljala v svet lokalnih dobrot. Pomurska kuhinja v tem času zaživi z bogatimi okusi sezonskih sestavin in tradicionalnih receptov, ki so se ohranili skozi generacije. Posebej priljubljene so jedi, kot je prekmurska gibanica, ki z mešanico skute, jabolk, maka in orehov navdušuje brbončice. Na jedilniku jesenskih dobrot ne sme manjkati bujta repa, topla in nasitna jed iz repe, svinjskega mesa in ajdove kaše, ki je popolna izbira za hladnejše dni. Prav tako vas bodo navdušile koline, kjer domače mesnine in klobase z lokalnih kmetij še dodatno poudarjajo avtentičnost regije.

Foto: Visitpomurje.eu

Pomurje je znano tudi po svojih vinih. Jesen prinaša sveže stisnjeno vino s trgatve, ki ga lahko pokusite v številnih lokalnih kleteh, kjer se sami odločite, ali boste pili mošt ali vino. Za vinska doživetja obiščite vinske poti Lendavskih goric, Goričko, radgonske gorice ali vinorodne griče okoli Jeruzalema in si privoščite kozarček odličnega lokalnega vina, ki bo popoln zaključek vašega kulinaričnega doživetja.

Vse ponudnike na območju, kjer se stikajo štiri meje, si lahko ogledate na spletni strani visitpomurje.eu ali pa za nasvet zavijete v Expano, ki so vrata v Pomurje. In zakaj obiskati Pomurje? Tukaj čas teče počasneje, zato ga pridobite. V jesenskem času jutranje meglice hitro razkadi sonce, ki ga imajo na teh koncih največ v Sloveniji. Če pa mogoče dežuje, uživate v Expanu, Vulkaniji, termah ali domačih gostilnah.

Naročnik oglasnega sporočila je RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA.