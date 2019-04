Pri New York Timesu preverjajo, kako dobro njihovi bralci poznajo Slovenijo

New York Times na svojem spletnem portalu v rubriki Država tedna redno objavlja kvize, v katerih bralce sprašujejo o dejstvih, povezanih z določeno državo.

Ta teden so izbrali Slovenijo in o njej zastavili pet vprašanj - od njene geografske lege do zgodovinskih in kulturnih podrobnosti.

Prvo vprašanje ameriškega kviza: Kje je Slovenija? Foto: zajem zaslona

Kako so se bralci New York Timesa oziroma njihovih spletnih strani odrezali do zdaj? Lahko bi rekli, da solidno, čeprav je res, da so ob vsakem članku dodali tudi povezavo na članek, kjer je mogoče najti pravilen odgovor.

Pa vendarle: do zdaj je 74 odstotkov sodelujočih znalo Slovenijo umestiti na zemljevid Evrope, 71 odstotkov jih je vedelo, katero je naše glavno mesto, 62 odstotkov jih je pravilno odgovorilo, kateri oblastniki so nam vladali v preteklosti, 65 odstotkov jih je vedelo, kateri je naš nacionalni šport, le 50 odstotkov pa jih je pravilno odgovorilo na vprašanje, katera žival oziroma rastlina je simbol Slovenije.

Preberite še: