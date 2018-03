Slovenija ali Slovaška? Še mediji so zmedeni. #kviz

Potem ko sta na isti dan odstopila tako slovenski kot slovaški predsednik vlade, se je marsikdo po svetu spraševal - ali ni to ena in ista država? Slovenijo in Slovaško so zamešali celo nekateri evropski mediji in tiskovne agencije.

Bratislava ali Ljubljana? Slovaška ali Slovenija? Foto: Pixabay

Politico Europe, evropska izpostava ameriškega medija Politico, je v sredo zvečer poročal, da je zaradi pritiskov javnosti po umoru novinarja Jana Kuciaka odstopil slovenski premier. Tako je, slovenski. Zagotovo še zdaleč niso bili edini, ki so bili zmedeni, saj sta odstopila tako slovenski premier Miro Cerar kot njegov slovaški kolega Robert Fico, drugi res zaradi razloga, ki so ga navedli ob prvem.

Pri Politicu so svojo napako sicer hitro sprevideli in popravili (ter se zatipkali pri priimku umorjenega novinarja):

CORRECTED: Slovak Prime Minister Robert Fico offers to resign after the murder of journalist Ján Kuciakr https://t.co/02fkx6n2It — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) March 14, 2018

Državi je v vesti o premierskih odstopih zamešala tudi finska tiskovna agencija STT, je na Twitterju razkril novinar David Mac Dougall:

Even the news agency here STT had to issue a correction after getting the 2 countries muddled up in overnight wire copy. — David Mac Dougall (@davidmacdougall) March 15, 2018

Do danes so vesti o odstopih in razlogih zanje že izzvenele, evropski mediji pa so se začeli ukvarjati s tem, kako sploh razlikovati med Slovenijo in Slovaško.

Politico Europe je tako sestavil kviz, v katerem lahko bralci preverijo svoje znanje o teh dveh državah, v njem pa med drugim sprašujejo, katero pivo je najbolj priljubljeno na Slovaškem, ali je Slovenka Melania Trump ali Ivana Trump ter katera imena so v Sloveniji najbolj priljubljena za fantke - po njihovih podatkih sta to Jan in Danis (?).

Da Slovenijo in Slovaško ljudje zamenjujejo, že vse odkar sta samostojni državi, pišejo tudi na BBC. Med drugim omenjajo, da se zmeda začne že pri zastavah, ki sta si zelo podobni, težave povzroča tudi poreklo ameriške prve dame Melanie Trump, za katero je marsikdo zapisal, da je Slovakinja, za to pa je verjetno krivo dejstvo, da je bila Trumpova prva žena Ivana rojena na takratnem Češkoslovaškem.

BBC še piše, da se zmešnjave neredko dogajajo na športnih dogodkih, kjer zamenjujejo zastave naših držav in narodnosti športnikov, omenjajo tudi nevšečnost na lanskem svetovnem hokejskem prvenstvu v Nemčiji, kjer so Slovakom zavrteli slovensko himno in povzročili razburjenje in si prislužili žvižge navijačev.

Podobno se dogaja tudi na najvišji politični ravni, še piše BBC. George W. Bush je leta 1999, ko je kandidiral za predsednika, izjavil, da se je nekoč srečal s slovaškim zunanjim ministrom - to se ni nikoli zgodilo, se je pa srečal s slovenskim premierjem Janezom Drnovškom. Leta 2003 pa je takratni italijanski premier Silvio Berlusconi na novinarski konferenci najavil slovaškega predsednika vlade, ki je bil pravzaprav slovenski premier Anton Rop.

V Londonu organizirali predavanje o razlikah med državama

Težav, ki jih imajo drugi z razlikovanjem med našima državama, se seveda zavedamo tako v Sloveniji kot na Slovaškem - slovensko in slovaško veleposlaništvo v Londonu sta recimo lani organizirala dogodek, poimenovan Razlikuj Slovenijo in Slovaško. Tam so povabljenim politikom, novinarjem in drugim pomembnežem skušali pojasniti razlike med državama. Morda bi veljalo te dni dogodek ponoviti.