CNN v Posavju: poiskali so celo cerkev, kjer je bila Melania krščena

Znan ameriški informativni medij je objavil potopis z rodne grude prve dame ZDA. Obiskali so Sevnico, pa tudi druge bližnje kraje, ki so na takšen ali drugačen način povezani z Melanio Knavs, danes Trump.

Foto: Matej Leskovšek

Takoj po izvolitvi Donalda Trumpa v Belo hišo se je v tujih medijih vrstila kopica reportaž iz Sevnice, rojstnega kraja Melanie Trump. Po prvotnem navdušenju je zavladalo zatišje, Sevnico so zasenčile druge teme, zdaj pa jo je ameriški medij CNN znova odkril v potopisu po krajih, ki se še spominjajo Melanie in njene družine.

Novinar John Malathronas se je najprej ustavil v Sevnici, po kateri ga je popeljal domačin Janez Levstik, upokojenec, ki zdaj vodi ture po rodnem mestu Melanie Trump. Pokazal mu je sevniško Osnovno šolo Sava Kladnika in pojasnil, da je bila Melania "prijetna deklica", ki je bila "pridna v šoli".

Sevniška osnovna šola ... Foto: Matej Leskovšek

... blok, v katerem je odraščala Melania ... Foto: Matej Leskovšek

... in hiša, v kateri so pozneje živeli njeni starši. Foto: Matej Leskovšek

Tura po Sevnici je obsegala ogled zdaj zaprte tovarne Jutranjka, kjer je delala Melanijina mama Amalija Knavs, bloka, kjer je živela družina Knavs, in hiše, v katero so se pozneje preselili njeni starši, Levstik pa je novinarja odpeljal tudi v slaščičarno Julija, kjer strežejo torto Melanija, in pekarno Kruhek, kjer prodajajo jabolčno pito Prva dama.

Novinar omenja tudi linijo izdelkov blagovne znamke First Lady, ki jih je mogoče kupiti v sevniškem gradu. "Znamka ni neposredno povezana z ženo ameriškega predsednika in se očitno izogiba uporabi njenega imena in podobe," je opazil. Naj spomnimo: ime in podoba Melanie Trump sta zaščiteni znamki in jih je brez izrecnega dovoljenja nedopustno uporabljati v komercialne namene.

Malathronas se je po obisku Sevnice napotil v bližnji kraj Raka, kjer stoji cerkev svetega Lovrenca, "nenavadno velika za tako majhno vas".

Tamkajšnji župnik Franc Levičar mu jo je razkazal in se pohvalil, da so Melanio 14. junija 1970 krstili prav tam. Dodal je, da družina Melanijine matere izhaja s tega območja in da v Raki še vedno živi stric prve dame ZDA.

V CNN-ovi reportaži je omenjena tudi zelenjavna zvezdnica Rake, raška čebula oziroma č'bula, ki jo je menda gojil tudi Melanijin dedek. Po župnikovih besedah je po semenu te rdeče čebule že povpraševala semenarna iz Pensilvanije. "Upamo, da jo bodo posejali v vrtu Bele hiše," je dodal.

V Raki upajo, da bo njihova značilna čebula rasla tudi v vrtu Bele hiše. Foto: Reuters

V reportaži je omenjenih še nekaj bližnjih atrakcij, od Kostanjevice na Krki do gradov Otočec, Brežice in Rajhenburg, izpostavljeno pa je tudi dejstvo, da je Sevnica (končno) spet dobila hotel - pred kratkim so namreč odprli prenovljeni hotel Ajdovec.