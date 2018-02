Nenavaden spominek: parfum, ki diši po Plitviških jezerih

Foto: Pixabay, plitvicetimes.com

Plitviška jezera so najstarejši, največji in najbolj obiskan narodni park na Hrvaškem - lani so našteli že čez 1,7 milijona obiskovalcev. Od zdaj pa si bodo lahko turisti turkizno modra jezera zapomnili tudi po vonju. Pri spletni turistični reviji The Plitvice Times, ki turiste in vse zainteresirane obvešča o novostih in zanimivostih, povezanih s Plitvicami, so se namreč domislili prav posebnega spominka.

Foto: Pixabay

Predstavili so parfum Plitvice, ki, kot pravijo, diši "sveže kot obisk Plitviških jezer". Kako so to dosegli? Kot piše na portalu The Plitvice Times, kjer je parfum tudi mogoče kupiti, je glavna nota parfuma avtohtona orhideja s tega območja - v okolici Plitviških jezer sicer raste kar 50 različnih vrst orhidej.

Foto: plitvicetimes.com

V parfumu je mogoče vonjati tudi mah, prek katerega tečejo slikoviti slapovi, pa slive, ki so značilne za tukajšnjo regijo, in velebitske šmarnice.