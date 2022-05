Načrtujete potovanje v nosečnosti?

Oglasno sporočilo

V času nosečnosti mora bodoča mamica paziti in misliti ne le nase, ampak tudi na svojega otročička, zato je pomembno, da potovanje načrtuje modro in skrbno. Nosečnosti ne vzemite kot oviro za potovanje, saj lahko zdrava nosečnica, ki ima vse potrebne informacije, odide na dopust ali potovanje. V sproščenem počitniškem okolju in veselem pričakovanju se namreč tkejo nove družinske vloge in vezi.