Na znani hrvaški plaži postavili "luftomat" za napihovanje blazin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vam napihovanje (in praznjenje) flamingov povzroča preglavice? Zdaj to opravi avtomat.

Obsedenost z napihljivimi blazinami najrazličnejših oblik in velikosti še ni pojenjala, čeprav plavajoči flamingi, labodi in druge živali s sabo prinesejo tudi manj prijetno plat - napihovanje, nato pa tudi praznjenje.

Na znani plaži Zlati rt na dalmatinskem otoku Braču pa so letos za tiste, ki se jih zaradi silnega napihovanja blazin že loteva omotica, postavili novo pridobitev - "luftomat" oziroma avtomat za napihovanje. Ta deluje na kovance, z njim pa je mogoče blazine tako napihniti kot izprazniti.

Korisnika luftomata je sve više, olakšava korištenje luftića, a samim tim i odmor je lakši, nema problema s napuhavanjem i ispuhavanjem Posted by Luftomat on Saturday, August 3, 2019

Gre za domislico Hrvata Nikole Klišanina, ki se mu je ideja porodila med poležavanjem na plaži, ko je opazoval neko družino, ki se je debelo uro mučila z napihovanjem velikega gumijastega čolna.

Avtomat je razvijal štiri leta, lani ga je predstavil na salonu inovacij v Zagrebu in z njim osvojil zlato medaljo, letos pa prvega prodal upravnikom braškega Zlatega rta. "Nekoč sem se šalil, da bom nekega dne prodajal zrak, zdaj pa to tudi počnem," je za časopis Večernji list izjavil Klišanin ter povedal, da se za njegov "luftomat" zanimajo tudi na drugih plažah, v hotelih in avtokampih.

Preberite še: