Na riževih poljih so se pojavile neobičajne podobe #video

Na poljih riža na severu Tajske so se v zadnjih tednih pojavile podobe spečih mačk, ki jih je z različnimi sortami riža ustvaril lokalni kmetovalec.

Tanyapong Kaikham, kmet iz najsevernejše tajske regije Chiang Rai, se je oktobra lotil ustvarjalnega projekta na svojih riževih poljih. Zasadil je več kultivarjev riža z različnimi barvnimi odtenki listov, ki segajo od temno vijoličaste do rumene.

Z moštvom kakšnih 200 delavcev so ročno posadili riževe sadike in z njimi na poljih "narisali" tri podobe spečih mačk, ki so se pojavile, ko je riž začel rasti.

Poglejte rezultat:

"Riž je vedno veljal le za nekaj užitnega, tokrat pa smo ga uporabili, kot se uporablja cvetje," je Tanyapong pojasnil za Reuters, "s tem pristopom lahko hkrati razvijamo tako turizem kot kmetijstvo".

Zdaj se je lotil še gradnje razglednega stolpa, ki naj bi bil dokončan do konca leta, ko bodo podobe na riževih poljih odprli za javnost.

