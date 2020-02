Na grofovski čajanki strežejo zlati med

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

V Polhovem Gradcu so nas na čedno pogrnjeni mizi pričakale dobrote, ki jih še nikoli nismo poskusili. Domače maslo z okusom sveže nabranih vrtnic in kruh z mletimi brusnicami in oreščki. Čaj smo si posladkali z medom, ki mu je dodano jedilno zlato. Tako razkošno čajanko so nam postregli v Polhograjski graščini, kjer je v prvi polovici 19. stoletja živel grof Blagaj, razsvetljenec, po katerem se imenuje tudi redka roža, za katero so sprva mislili, da je zdravilna, in iz nje kuhali čaj, dokler se z njim niso resno zastrupili.

V občini Dobrova - Polhov Gradec smo odkrivali čare družinskega turizma. Poleg čajanke pri grofu se z otroki lahko odpravite v Polhov doživljajski park, ki skozi pravljični svet otroke uči o živalih, rastlinah in jim poskuša naravo približati na njim zanimiv način. To je nevsiljiva spodbuda, da se najmlajši odlepijo od računalniških in telefonskih zaslonov.

Turistična doživetja bodo v nas pustila nepozabno sled, če pri njih sodelujemo, zato smo se v tokratni petkovi rubriki naučili speči kruh po tradicionalnem receptu v lončeni peči. Družinski turizem za vse generacije.

