Mrtvilo februarja in marca bo iz Ljubljane preganjal nov festival

Na kulturni praznik bodo v Ljubljani odprli nov festival, za katerega upajo, da bo postal tradicionalen. To bo LUVfest, ki bo tako v imenu kot programu združeval ljubezen, umetnost in vandranje.

8. februar letos ne bo le kulturni praznik, ampak tudi prvi dan, ko se v Ljubljani začenja LUVfest, po besedah direktorice Turizma Ljubljana Petre Stušek je to festival, ki združuje ljubezen, umetnost in vandranje.

"Februarja in marca so noči še kar dolge in smo zato nekoliko manj prešerni, to pa se pozna tudi pri turističnem obisku Ljubljane tako glede tujcev kot domačih obiskovalcev," je Petra Stušek pojasnila odločitev, da v tem obdobju ponudijo nove vsebine, ki bodo nagovarjale tako domače kot tuje občinstvo.

Foto: Shutterstock

"Ta dva meseca sta bila na dlani tudi zato, ker imamo v tem času lepe lastne praznike," je dodala. LUVfest se bo tako začel 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, končal pa 12. marca, ko v Sloveniji praznujemo svoj praznik ljubezni − gregorjevo.

V času LUVfesta bo dogajanje v Ljubljani popestril raznovrsten program − od ustvarjalnih delavnic, razstav in predstav do vodenih sprehodov po mestu, voženj po Ljubljanici in plesov v znamenju romantike. Za to obdobje bodo posebno ponudbo oblikovali tudi ljubljanski trgovci, gostinci in hotelirji.

Spuščanje "gregorčkov" po Gradaščici bo letos zaključno dejanje LUVfesta. Foto: Ana Kovač

"Želimo si, da bi ta festival postal tradicionalen, saj z njim uresničujemo svoje poslanstvo, ki je spodbujati zanimanje in ljubezen do naše dediščine tako pri domačinih kot tujcih," je poudarila Petra Stušek, "predvsem 'lokalci' smo obenem najboljši ambasadorji in najostrejši kritiki, zato ljudi spodbujamo, naj ta festival soustvarjajo z nami, sploh v tem obdobju, ko morda še ne mislimo toliko na potovanja kot v toplejšem delu leta."

