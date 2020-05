Mitja Lavtar je obiskal vseh 3.036 naselij v Sloveniji. Za projekt Slovenija je potreboval pet let in pol.

Mitja Lavtar je obiskal vseh 3.036 naselij v Sloveniji. Za projekt Slovenija je potreboval pet let in pol. Foto: Ana Kovač

30-letni Mitja Lavtar, popotnik z raziskovalno žilico, je brez dvoma edini človek na svetu, ki je obiskal prav vse slovenske kraje. V sredo je namreč z obiskom kraja Močilno končal projekt Slovenija, v okviru katerega je obiskal vseh 6.036 slovenskih naselij in se fotografiral ob prav toliko krajevnih tablah ali drugih obeležjih, če krajevne table ni bilo. Projekt, ki ga je nameraval izpeljati v enem letu, se je iz različnih razlogov podaljšal na kar pet let in pol. V tem času je Lavtar, študent podiplomskega študija turizma, videl in izvedel marsikaj.

Mitja Lavtar je izbral pet manj znanih in turistično obleganih slovenskih krajev, ki so ga najbolj navdušili:

"Čeprav radi rečemo, da je Slovenija majhna in da smo z enega konca na drugem po avtocesti že v dveh urah, sem ugotovil, da je to zelo relativen podatek. Če te nič ne zanima, je Slovenija zelo majhna, če si vzameš čas in obiščeš vse kotičke, tako kot sem se tega lotila jaz, pa postane precej ogromna. Konec koncev sem za raziskovanje potreboval skoraj šest let," pravi Mitja Lavtar, prvi Slovenec, ki je obiskal prav vsa slovenska naselja. Rojake poziva, naj tudi sami izkoristijo priložnost, ki nam jo je letos ukrojila koronakriza, in raziščejo manj znane kotičke Slovenije.

Danes se je simbolično fotografiral še ob krajevni tabli za Spodnje Duplje, ki so njegov rojstni kraj. Foto: Ana Kovač

"Glede na to, da bo vsak Slovenec dobil turistični bon, skoraj ni izgovorov. Vsak, ki ga vsaj malo zanimajo narava, kulturna dediščina in ljudje, bo našel marsikaj," pravi popotnik.

S prvo krajevno tablo se je fotografiral 20. novembra 2014. Izbral je Lavtarski Vrh v občini Kranj, ki je vsaj simbolično povezan z njegovim priimkom. Na polovici projekta je obiskal Srednjo vas, 3.018. naselje na svojem seznamu, ker je bil pač nekje na sredini, prav za konec pa se je danes ponosno postavil ob krajevno tablo za svoj rojstni kraj Spodnje Duplje.

Inovativna ideja, da bo obiskal vseh 3.036 slovenskih naselij (podatke so mu posredovali s statističnega urada), se mu je porodila med snovanjem potovanja okrog sveta. Rekel si je, da bi se spodobilo, da še prej obišče vsa slovenska naselja. No, ni šlo tako gladko in hitro, kot si je predstavljal, saj je vedno nekaj manjkalo.

Foto: Ana Kovač

"Ko sem bil študent, nisem imel ne avta ne denarja za potovanje po Sloveniji, ko sem se zaposlil, pa mi je zmanjkovalo predvsem časa," je povedal Lavtar, ki v Portorožu končuje podiplomski študij turizma, dela pa kot turistični vodnik v agenciji Oskar.

Ravno te dni bi moral voditi skupino po Aljaski, nato v ameriških narodnih parkih, v Peruju in avgusta celo v Severni Koreji, kar bi se lepo vključilo v njegovo potovanje okrog sveta, ki ga je zaradi koronakrize moral predčasno prekiniti.

Tako je z Nove Zelandije na zagrebško letališče pripotoval 18. marca, ravno v času, ko so se meje že zapirale. "Sem pa zato imel več časa za dokončanje drugih projektov, tudi tega po Sloveniji," je iz slabega nekaj dobrega potegnil Lavtar, ki so ga v času karantene na zemljevidu čakali ravno kraji južno od Ljutomera in Šmarje pri Jelšah, kjer je covid-19 zahteval največji davek.

Foto: Ana Kovač

Lavtar je projekt izpeljal brez sponzorjev, a z ogromno novih poznanstev in zgodb. Prodajalec koles mu je, ko mu je med nakupom omenil, kaj počne in zakaj ga potrebuje, podaril potovalno kolesarsko torbo, v agenciji pa so mu večkrat posodili avto.

Po več kot 42 tisoč kilometrih je dobil tudi dober vpogled v turistično ponudbo in znamenitosti Slovenije, tako da že snuje različne ture po naši državi.

Foto: Mitja Lavtar/osebni arhiv

Celotno potovanje je Lavtar beležil na interaktivnem zemljevidu, kjer je vpisoval tudi čas in način potovanja v različne kraje (peš, kolo, motor, avto) ter shranil fotografije, posnete v teh krajih.

tabeli na spletni strani projekta Slovenija. Lavtar zbira tudi slovenske izraze za napiti se. Do danes se jih je nabralo že 305. Preverite jih vna spletni strani projekta Slovenija.

Čeprav je ravnokar končal en izziv, pa se Lavtar že pripravlja na novega. Že v ponedeljek bo z nahrbtnikom, šotorom in spalno vrečo na ramah (računa, da bo prenočeval v šotoru, saj bo večina koč verjetno zaprtih) krenil v slovenske gore.

Foto: Ana Kovač

Želi si namreč nadaljevati idejo Slovenske planinske poti in iz Ankarana nadaljevati krožno nazaj do Maribora. Kot je zapisal na spletni strani, se je pri načrtovanju poti držal vizije Ivana Šumljaka, utemeljitelja Slovenske planinske poti, ki je za smer določil Notranjsko, Kočevsko, Dolenjsko, Dolino gradov, Bohor, Boč, Štajersko, del Slovenskih goric in Maribor.

Načrtuje, da bo pot izpeljal tako, da bo prehodil najpomembnejše vrhove slovenskega juga in vzhoda ter vanjo vključil čim več točk razširjene Slovenske planinske poti.

"Računam, da bom pot prehodil v 40 dneh," napoveduje Lavtar.