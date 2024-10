Kanarski otoki vas pozimi vabijo na sonce

Ko jeseni na naše kraje ležeta megla in nizka oblačnost, začnejo ljubitelji sonca in morja mrzlično iskati način, da pobegnejo na toplo. Nekateri si želijo popolnega odklopa na plaži z osvežilno pijačo v roki, drugi so pristaši aktivnejšega dopusta, zato so jim bližje destinacije, ki ponujajo tudi kakšne športne aktivnosti in pohodne ture. V obeh primerih so lahko odlična izbira Kanarski otoki , ki so v zadnjih letih postali izjemno priljubljena počitniška destinacija.

Kanarski otoki so zaradi prijetnih temperatur, ki se tudi pozimi gibljejo med 18 in 25 stopinj Celzija, v svetu znani kot destinacija večne pomladi, zato ne čudi, da dobršen del celinske Evrope v zimskih mesecih množično počitnikuje na tem španskem vulkanskem otočju v Atlantskem oceanu, tik ob obali Afrike, ki ga je ustvarila magma iz enega samega majhnega, a izredno vročega žarišča na dnu oceana.

Tudi Slovenci smo zaljubljeni v Kanarske otoke, še posebej, odkar so na voljo nizkocenovni leti v kombinaciji s top ponudbami hotelov in apartmajev. Na Tenerife in Gran Canario lahko denimo poletite iz Trevisa pri Benetkah, na Lanzarote pa iz Zagreba.

Glavni razlogi za priljubljenost Kanarskih otokov so trije : lepo vreme vse leto, odlična kulinarika in raznolika pokrajina, ki skrbi, da na svoj račun pridejo tako tisti, ki si želijo sproščanja na plaži, čofotanja v morju ter preizkušanja v vodnih športih, kot tudi tisti, ki sta jim blizu pohodništvo ter raziskovanje.

Kaj storiti, če je morje na Kanarskih otokih premrzlo?

Kljub prijetnim temperaturam se v zimskih dneh na Kanarskih otokih zaradi vpliva Atlantika kopajo samo najbolj pogumni in navdušenci nad srfanjem ter drugimi vodnimi športi. Drugi imate dve možnosti: bodisi v bogati ponudbi hotelov in apartmajskih naselij na Počitnice.si najdete takšno namestitev, ki bo imela bazen, bodisi se zadovoljite s poslušanjem morskih valov.

A tudi martinčkanja na čudovitih plažah se verjetno nihče ne bo branil. Ob tem pa Kanarski otoki ponujajo še kopico zanimivosti, ki se jih vsekakor splača obiskati in raziskati.

Zakaj je najem avtomobila na Kanarskih otokih pametna odločitev?

Najlažje boste po otokih potovali z najemom avtomobila, saj tako ne boste vezani na javni promet in si boste lahko sami narekovali tempo in vsebino ogledov. Če boste potovali s Počitnice.si, lahko "rent a car" uredite sami, ali pa skrb za to prepustite izkušenim svetovalcem ter samo prevzamete avtomobil na destinaciji.

Čeprav so razdalje med Kanarskimi otoki zelo majhne, se precej razlikujejo med seboj, zato smo pripravili hitre vodiče po treh trenutno najbolj priljubljenih Kanarskih otokih: Tenerife, Gran Canaria in Lanzarote.

Tenerife – zeleni sever, peščen jug

Tenerife je največji, najbolj poseljen, pa tudi najbolj turistično zanimiv Kanarski otok, ki navdušuje s svojo raznolikostjo. Zaradi izrazite gorske pregrade je podnebno in rastlinsko razdeljen na dva zelo različna dela: vlažnejši in zato mnogo bolj zelen sever ter sončen in suh jug. Obiskati in raziskati vsekakor velja oba, pri tem pa so vam lahko v pomoč zapiski na našem blogu.

Na severu Tenerifa prevladujejo ljubka kolonialna mesta, naravne znamenitosti in elegantne črne plaže, ki se skrivajo pod vulkanskimi klifi. Južna stran otoka pa je sončna in suha skozi vse leto. Tu so glavna letovišča (Costa Adeje, Playa de las Americas, Playa Los Cristianos) z bogatim nočnim življenjem, množico majhnih trgovinic in restavracij.

Na Tenerife lahko s Počitnice.si od oktobra 2024 do septembra 2025 poletite iz Trevisa pri Benetkah in se namestite v kakovostne in prijetne hotele s tremi ali štirimi zvezdicami, s polpenzionom ali storitvijo "all inclusive", ali pa izberete apartma, ki lahko vključuje zajtrk.

Gran Canaria – od zelenja do puščave v nekaj urah

Gran Canaria je tretji največji otok Kanarskega otočja, pogosto imenovan tudi "celina v malem", saj se pokrajina in podnebje na različnih delih skrajno razlikujeta in hitro spreminjata. Zelenemu severu z živahno in moderno prestolnico Las Palmas v notranjost sledi pravi gorski masiv z najvišjim vrhom Pico de las Nieves, nato pa se pokrajina začne spuščati proti jugu, vse do turističnega letovišča Maspalomas, ki je znano po edinstvenih in izjemno fotogeničnih peščenih sipinah ter živahnem nočnem življenju.

Na jugu otoka Gran Canaria najdete bogat nabor kakovostnih in prijetnih hotelov vseh kategorij, od tri do pet zvezdic, s polpenzionom, storitvijo "all inclusive" ali nočitvijo z zajtrkom. Ponujamo tudi bogat nabor apartmajev, pri čemer gre lahko zgolj za najem ali nočitev z zajtrkom.

Počitnice na otoku Gran Canaria so popolna kombinacija zabave, poležavanja na plaži in aktivnega preživljanja prostega časa. Živahno morje je zaradi pomoči vetra pravcati raj za deskarje, kajtarje in jadralce, razgibana notranjost pa je kot nalašč za pohodnike in kolesarje.

Počitnice na otoku Gran Canaria so popolna kombinacija zabave, poležavanja na plaži in aktivnega preživljanja prostega časa. Živahno morje je zaradi pomoči vetra pravcati raj za deskarje, kajtarje in jadralce, razgibana notranjost pa je kot nalašč za pohodnike in kolesarje.

Na Gran Canario lahko od oktobra 2024 do aprila 2025 poletite iz Trevisa pri Benetkah.

Lanzarote – Dobrodošli na evropskih Havajih!

Lanzarote je najsevernejši in najmanj poseljen Kanarski otok, k čemur zagotovo pomembno prispeva dejstvo, da tu najdemo več kot 300 vulkanskih stožcev oziroma ugaslih vulkanov. Prav zato je Lanzarote med popotniki znan tudi kot evropski Havaji, saj je večina površja prekrita z lavo in vulkanskim pepelom.

Med letovišči je na otoku Lanzarote še posebej priljubljena Playa Blanca, ki je na skrajnem jugu otoka in se lahko pohvali s prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Privlačna Marina Rubicón ponuja trgovine, restavracije, bare in kavarne na prostem ter šolo potapljanja in jadranja. Za kopanje je na voljo majhen peščeni zaliv, ki je ob plimi precej ozek, ter umetno ustvarjena svetla peščena zaliva Playa Dorada in Playa Flamingo. Zgolj streljaj stran proti vzhodu je šest plaž, ujetih v skalno obalo. Gre za zaščitene plaže Papagayo s finopeščenimi zalivi za kopanje. Droben pesek, kristalna voda in majhna restavracija ustvarjajo odličen kraj za počitniški oddih.

Še nekoliko bolj proti vzhodu je Puerto del Carmen, čudovito letovišče s peščeno plažo Playa Grande, ki ponuja pestro dnevno ter nočno življenje, in sprehajalno plažo Playa de los Pocillos, ki je okrašena s hibiskusom, geranijami in palmami. Severno od letališča, v mestu Arrecife, je še eno izjemno privlačno letovišče Costa Teguise. Ta del obale obdajajo kopalni zalivi s finopeščenimi plažami, povezujejo pa jih promenade s pestrim dnevnim in nočnim življenjem. V osrčju mesta je glavna plaža Las Cucharas, ki je zaščitena z valolomi in predstavlja meko za vrhunske deskarje s celega sveta. Plaža Bastián s svojimi nežnimi obrežji, zaščito pred vetrom in največji vodni park na otoku, ki je v bližini mesta Costa Teguise, po drugi strani predstavljata popolno destinacijo za družine z otroki. Ne glede na vaše želje, boste torej na otoku Lanzarote našli nekaj za svoj okus.

Ena največjih znamenitosti otoka Lanzarote je prav gotovo Nacionalni park Timanfaya, osrednji naravni park na otoku, kjer lahko pobliže spoznate vulkansko pokrajino, oblikovano v 18. stoletju, v obdobju vulkanskih dejavnosti.

Od oktobra 2024 do oktobra 2025 lahko odpotujete na Lanzarote iz Zagreba in izbirate med pestrim naborom različnih vrst namestitev različnih cenovnih razredov za družine, pare in starejše. Na voljo so hoteli od tri do pet zvezdic, s polpenzionom ali storitvijo "all inclusive", ter apartmaji.

