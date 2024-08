Kanarski otoki – first minute ponudba kar 30 odstotkov ugodneje!

Ljubitelji sonca in morja se na vrhuncu poletne počitniške sezone že spogledujejo s toplimi destinacijami za naslednji oddih. In kako prav imajo! Prav sedaj si namreč lahko v ekskluzivnih first minute ponudbah zagotovijo TOP počitnice po najugodnejši ceni. Ne verjamete? Potem morate nujno preveriti ponudbo jesenskih in zimskih počitnic na vedno toplih Kanarskih otokih, ki si jih na Počitnice.si lahko ob zgodnji rezervaciji zagotovite tudi do 30 % ceneje !

Foto: Počitnice.si

Čeprav poletje še zdaleč ni reklo zadnje in se zna, glede na izkušnje preteklih let, toplo ter sončno vreme v naših krajih obdržati globoko v sredino jeseni, bo jutranja megla kaj hitro dala jasno vedeti, da je vročih dni pri nas za letos konec.

A naj vas potolažimo: vedno je nekje na svetu poletje, res pa je, da boste morali pozimi do tja preleteti pol sveta. In vprašanje, kako zelo prijazna bo taka odprava za vašo denarnico ...

Obstaja pa še ena možnost!

Južni deli Evrope praviloma tudi v hladnejši polovici leta ostanejo precej topli. Še posebej to velja za Kanarske otoke, arhipelag sedmih vulkanskih otokov v Atlantskem oceanu, ki upravno spada pod Španijo, a je geografsko bližje Afriki. Posledično se tu tudi pozimi temperature gibljejo med 18 in 26 stopinj Celzija, kar je kot nalašč za prekrasne zimske počitnice na morju.

Tudi slovenski počitnikarji in popotniki zimski dopust radi preživijo na otokih večne pomladi, še posebej v zadnjih letih, ko je mogoče na Kanarske otoke poleteti z nizkocenovniki z bližnjih letališč . Tako lahko ob pravočasni rezervaciji leta namreč ogromno prihranijo oziroma velik del proračuna, namenjenega prevozu, porabijo za boljšo namestitev in s tem boljšo počitniško izkušnjo.

Če tudi vas to jesen in zimo mika dopust na Kanarskih otokih, potem pripravite hitre prste! Na NEVERJETNO first minute počitniško ponudbo , v okviru katere si lahko počitnice na otokih Lanzarote, do 30 odstotkov ceneje! Na Počitnice.si so namreč pripravili, v okviru katere si lahko počitnice na otokih Tenerife Gran Canaria in Fuerteventura zagotovite tudi

Foto: Počitnice.si

Kako je to mogoče? Preprosto!

Poiskali so TOP letalske povezave nizkocenovnih prevoznikov z bližnjih letališč in jih kombinirali z bogatim naborom nastanitev različnih tipov in storitev iz njihovega preverjenega sistema. Tako so nastali počitniški paketi, prilagojeni vsakemu žepu, ki pa so v ultimativni first minute ponudbi do zapolnitve določenega števila sedežev na letalih na voljo še ugodneje, celo do - 30 odstotkov!

Najbolj priljubljeni izbiri te jeseni in zime pa bo zaradi širokega nabora odličnih letalskih povezav vsekakor največji Kanarski otok Tenerife, na katerega lahko poletite iz Trevisa , Graza ali Dunaja , ter Lanzarote, ki se lahko pohvali z nizkocenovnimi letalskimi povezavami iz Zagreba in Trevisa .

Na vseh štirih Kanarskih otokih – Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria in Fuerteventura – lahko to jesen in zimo počitnikujete po izjemno ugodnih cenah, še posebej, če izkoristite TOP first minute ponudbo na Počitnice.si in čim prej rezervirate načrtovani oddih! Preverite ponudbo na spletu ali pošljite povpraševanje z navedbo želenega otoka, datumom letovanja, pričakovano namestitvijo in številom oseb na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pripravili nabor najboljših first minute ponudb glede na vaše želje. Za več informacij in rezervacije lahko pokličete tudi na 01/280 30 00 ali se osebno oglasite v kateri od fizičnih poslovalnic Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik ali Supernova Kranj Primskovo. Za več informacij in rezervacije lahko pokličete tudi naali se osebno oglasite v kateri od fizičnih poslovalnic Počitnice.si, v nakupovalnih središčih

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Lanzarote – popoln zimski oddih na Havajih sredi Evrope

Otok Lanzarote je med popotniki znan kot evropski Havaji, saj je večina površja prekrita z lavo in vulkanskim pepelom. Na severu in jugu otoka se dvigajo številne zanimive vzpetine, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, črne peščene plaže.

Ljubitelji vodnih športov boste na svoj račun prišli zlasti na bolj vetrovnem severu otoka Lanzarote, med počitnikarji pa je še posebej priljubljena Playa Blanca, ki je na skrajnem jugu otoka in se lahko pohvali s prijetnim ozračjem ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Zgolj streljaj stran proti vzhodu je zaščitena plaža Papagayo s finopeščenimi zalivi zlatih barv, ki so popolna izbira za kopanje.

Iščete edinstven otok za jesenske in zimske počitnice, ki združuje uživanje na prečudovitih plažah, arhitekturne lepote in slikovito naravo? Potem je Lanzarote pravi kraj za vaš oddih. Na Lanzarote lahko poletite vsak teden iz Zagreba ali iz Trevisa pri Benetkah. Z letalom iz Zagreba so mogoče štiri-, sedem-, deset-, 11, 14-dnevne kombinacije. Preverite ponudbo počitnic na otoku Lanzarote ali pokličite 01/280 30 00 in si zagotovite 30 odstotkov first minute popusta! ponudbo počitnic na otoku Lanzarote TUKAJ pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličitein si zagotovite

Foto: Počitnice.si

Ena največjih naravnih zanimivosti otoka je vulkanski park Timanfaya, 50 kvadratnih kilometrov velikim območjem zaščitene spektakularne narave z okoli sto ugaslimi vulkani izpred 300 let, ogledati pa si velja tudi dela lokalnega arhitekta Cesarja Manriqueja, katerega vpliv je mogoče prepoznati na vsakem koraku.

Ob vznožju nacionalnega parka Timanfaya vas bosta prevzela tudi zaliv El Golfo in jezero Charco de los Clicos v kraterju starodavnega vulkana, družine pa bo vsekakor očaral doživljajski park Rancho Texas z živalskim vrtom, vodnim parkom ter številnimi dejavnostmi za vse starostne skupine. Zagotavljamo vam, ne glede na letni čas se na otoku Lanzarote zagotovo ne boste dolgočasili!

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Tenerife – kjer peščeni jug sreča zeleni sever

Če boste vprašali tiste, ki so že letovali na Tenerifu, vam bo večina najbrž povedala, da so bili nastanjeni na južnem delu otoka. Razlog za to je zelo preprost – južni del otoka Tenerife je namreč zaradi bližine Afrike bolj peščen in suh, medtem ko je z gorsko pregrado ločeni sever bolj vlažen in posledično tudi zelen.

Na Tenerife lahko poletite vsak teden iz Trevisa pri Benetkah, Graza, Dunaja, Muncgna ali Milana. Predlagamo vam štiri-, sedem-, 10-, 11-, 14-dnevne kombinacije. Preverite ponudbo počitnic na otoku ali pokličite 01/280 30 00 in si zagotovite 30 odstotkov first minute popusta! ponudbo počitnic na otoku TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličitein si zagotovite

Gorsko pregrado predstavlja nacionalni park Canadas del Teide, sredi katerega kraljuje najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na svetu, 3.718 metrov visok Pico del Teide. Od tu pot proti jugu vodi do svetovno znanih počitniških letovišč Costa Adeje, Playa de las Americas, in Los Cristianos s kopico promenad, hotelov, počitniških naselij, barov in restavracij. Kakšen dan se vsekakor splača preživeti tudi v največjem vodnem parku v Evropi Siam Park s številnimi zanimivostmi in tobogani.

Severno od planote El Teide pa pokrajina postane iz kilometra v kilometer bolj zelena in bujna, obmorski pas pa skalnat, z elegantnimi črnimi plažami pod klifi. Tu se nahaja prestolnica Santa Cruz de Tenerife z zlato plažo Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek, mesto San Cristobal de la Laguna, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, ter idilično hribovsko vasico Masca, ki močno spominja na Machu Pichu v Peruju.

Zamuditi ne gre niti zabaviščnega parka Loro Parque v mestu Puerto la Cruz, ki se lahko pohvali z največjo zbirko papig in največjo razstavo pingvinov na svetu ter najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi. Vsekakor doživetje, ki vam bo za vedno ostalo v spominu – tako kot celotne počitnice na otoku Tenerife!

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Na Gran Canario lahko tako jeseni in pozimi poletite iz Trevisa pri Benetkah in Dunaja ter si denimo privoščite uživanje na južnem delu otoka, v letovišču Maspalomas in Meloneras znanem po osupljivih plažah, ki so kot nalašč za družine. Ponudba naših hotelov in apartmajev je najbolj obširna v letoviških krajih Playa del ingles, Maspalomas, Meloneras, Puerto Rico in Puerto de Mogan. Gran Canaria ima veliko čudovitih vasic v notranjosti otoka. Zato vam priporočamo, da raziščete notranjost otoka in si ogledate vasice Tejeda, Teror, Perto de Mogan.

Na Gran Canario lahko od oktobra naprej poletite vsak teden iz Trevisa pri Benetkah, Graza, Dunaja. Predlagamo vam štiri-, sedem-, deset-, 11-, 14-dnevne kombinacije. Preverite ponudbo počitnic na otoku ali pokličite 01/280 30 00 in si zagotovite 30 odstotkov first minute popusta! ponudbo počitnic na otoku TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličitein si zagotovite

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Fuerteventura je to jesen in zimo oddaljena le približno peturni polet z Dunaja oziroma nekaj malega več iz Münchna, ponuja pa več kot 150 rajskih plaž in slikovito pokrajino, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Poleg tega je Fuerta znana tudi po vetru in zato še posebej priljubljena med ljubitelji srfanja in kajtanja.

Foto: Počitnice.si

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.