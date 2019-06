Kampiranje – ideja za romantičen pobeg za dva

Oglasno sporočilo

Sta že v dvoje, sicer še bolj na začetku, a je zveza že dovolj trdna, da se upata podati v neznano? Če je kateri od vaju navdušen nad bivanjem v naravi, bo sicer v prednosti, če sta oba in nista naklonjena le drug drugemu, temveč tudi bivanju v naravi, v divjini, pa bo to ena vajinih zadnjih skupnih izkušenj pred nečim še globljim. Življenje je tu in tam kakšno romantično zgodbo začelo pisati celo … med kampiranjem.

Pobeg v dvoje je lahko pohodniški potep po neobljudenih krajih, lahko pa tudi oddih v niti ne tako zelo oddaljenem kampu ob morju ali jezeru. Razlika med obema tipoma kampiranja oziroma dopustovanja je precejšnja: pri prvem bosta poskrbela, da bo vajina prtljaga čim lažja, za začetek že šotor. Nujen bo lahek in lahko sestavljiv šotor za dva z visokim vodnim stolpcem, če pa bosta pobegnila v kamp, si lahko privoščita nekaj več prostora in udobja s šotorom z mrežo proti komarjem, varjenimi šivi in sistemom prezračevanja. In v kampu s sanitarijami s prhami.

Oboje, tudi če bo šlo "le" za dopustovanje v kampu, naj bo mišljeno kot pobeg. Najprej predvsem od digitalne zasvojenosti. Brez telefona in tablice lahko na polno zaživita odklop od digitalnih strupov ter priklop drug na drugega, na območju brez signala pa bo toliko intenzivnejša signalizacija med vama. Povezana in v pristnejšem stiku ne bosta le med seboj, temveč tudi z naravo, našla bosta naravni bioritem in se spoznala v novih, drugačnih okoliščinah, proč od predvidljivega urbanega vsakdana. Ne skrbite, omrežja in prijatelji(ce) bodo na prve fotografije pač počakali do vajine vrnitve.

Kaj še vzeti s seboj poleg šotora?

Na pobegu v naravi ne bosta varčna le pri teži šotora, temveč tudi pri drugi opremi, saj jo bosta morala vsak dan nositi s seboj. Podloga za pred vhod, ponjava za nad šotor, rjuha in odeja so možnost, spalna vreča je nuja, sploh na višje ležečih terenih. Vseeno je, ali je polnilo sintetično ali račji puh, da vama bo le udobno in toplo v njej. Ali bosta imela vsak svojo ali le eno dvojno, je povsem vajina stvar – za nekatere pare je dvojna spalna vreča presežek intimnosti tudi po desetletjih skupnega vandranja, za druge pa ultimativni izkaz intimnosti. Elegantna rešitev sta dve vreči – ena z levo in druga z desno zadrgo, ki ju lahko po potrebi spojita. Ko smo že pri intimnosti in pravi romantiki: če bosta prava vinska kozarca nepraktično breme, si lahko omislita plastična, je pa res, da je potem smiselno vzeti tudi kakšno mini buteljko.

V opremi naj ne manjkajo še švicarski nož, lepilni trak, vrvica in čelna svetilka, če je ročna že luksuz, gorilnik z lahkim loncem ter dve skodelici in dva krožnika. Ne glede na to, kako malo opreme imata s seboj, naj hrane nikoli ne zmanjka, saj sta prazna želodca po napornem dnevnem trekingu slaba popotnika.

Lahko bi rekli, da je tisto, kar je maksimum na taborjenju, minimum na kampiranju. Ker lahko v kamp vse pripotuje z vama v avtomobilu, si lahko omislita vse zgoraj našteto in še marsikaj zraven. A nikar ne pretiravajta, kajti obilje podlog, opreme, oblek, kozmetike, pribora za higieno in tako dalje bo motilo vajino posvečanje drug drugemu.

Kaj početi?

Kampiranje oziroma srečanje z naravo v dvoje ponuja odlične razmere za preizkušanje vajine skladnosti. Kaj v naravi privlači enega, kaj vznemirja drugega, katere so tiste dejavnosti, pri katerih bi se lahko našla oba, kaj lahko drug ob drugem spoznata novega? Čas bo sicer hitro mineval, a bodo tudi trenutki, ko ga bo na pretek.

Pobeg v naravo bo že tako ena sama treking preizkušnja, zato vama kaj dosti časa za misli na urbano ugodje niti ne bo ostalo. V kampu pa se boste športni navdušenci lahko odpravili na kolesarsko turo ali izlet s supom, odigrali partijo tenisa ali šaha, kart ali druge strateške igre, se morda ob kozarčku pridružili dvema podobno romantičnima sosedoma in se pred spancem še sprehodili.

Kjer je dovoljeno, zakurita ogenj: hotel pod vsemi zvezdicami lahko ob nežnem prasketanju plamenov iz vaju izvabi še nedoživete izlive naklonjenosti. Mini zvočna postaja z glasbo, prednaloženo prav za to priložnost, bo še izboljšala vzdušje. Čas med taborjenjem ali kampiranjem v dvoje ni izgubljen, temveč vložen. Svoji boljši polovici ne morete posvetiti ničesar pomembnejšega od svojega časa in pozornosti. Bivanje v dvoje v neznanem, nepredvidljivem okolju lahko od tistih nekaj dni, preživetih skupaj v naravi, vodi do najbolj nepozabnega niza zmenkov. Kaj še čakata?!

